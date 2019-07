Clay valt tijdens huwelijksreis in krater van vulkaan: “Een wonder dat hij zo lang op de been kunnen blijven is” Sven Van Malderen

25 juli 2019

14u53

Bron: New York Post 26 Een huwelijksreis om niet snel te vergeten, heet dat dan: een man heeft zijn uitstapje naar een vulkaan op het Caribische eiland Saint Kitts bijna met zijn leven moeten bekopen. Toen Clay Chastain de groene pracht van dichterbij wilde bewonderen, is hij in de krater gevallen.

Het ongeval deed zich een week geleden voor. De tortelduifjes hadden een vermoeiende tocht van drie kilometer achter de rug richting de top van Mount Liamuiga, maar Clay wilde nog dat stapje verder gaan. Met een touw probeerde hij een stukje af te dalen in de krater.

“Voor ik het goed en wel besefte, begon de wereld te tollen. Ik ben er niet zeker van, maar volgens mij moet dat touw geknapt zijn. Mijn kersverse echtgenote vroeg of alles oké was, dat is het enige wat ik me nog herinner. Maar ik kon niet eens antwoorden.”

Voor Acaimie zat er niets anders op dan zelf die vijftien meter af te dalen. “Ik was doodongerust. Wat zou ik daar aantreffen? Toen ik bij hem kwam, sprak ik hem moed in. We moesten dapper zijn, maar we zouden het wel halen.”

Clay vond de kracht om uit de vulkaan te klimmen en een stukje terug te wandelen. Daarbij moest hij wel de hele tijd steunen op zijn vrouw. Soms moest er gestopt worden omdat hij moest kotsen.

Halverwege kreeg Acaimie eindelijk weer bereik op haar gsm en kon ze de hulpdiensten verwittigen. “Het is een wonder dat hij zo lang op de been kunnen blijven is met de verwondingen die hij had”, stelde ze.

In het ziekenhuis werd de schade opgemeten. De rekening liep hoog op, met een zware hersenschudding, een schedelfractuur, gebroken wervels en gehoorverlies in het rechteroor. Omdat er lucht in zijn hersenweefsel geraakt was, mocht hij niet met een commerciële vlucht terugkeren naar zijn thuis in Crawfordsville (Indiana).

Transport met een medisch vliegtuig kost echter een bom geld. Via een geldinzamelingsactie wisten de tortelduifjes gelukkig de benodigde 35.000 dollar (31.500 euro) in te zamelen. Gisteren maakte Clay dan de overstap naar een ziekenhuis in Fort Lauderdale (Florida).

Lees ook: Man klimt over hek en valt in krater vulkaan Hawaï