Claire vertrok alleen op reis, wat later vecht ze voor haar leven: "Ik dacht dat ik zou sterven" TTR

27 mei 2018

11u45

Bron: Daily Mail 3 Ze doet niets liever dan alleen reizen, maar daar heeft de 36-jarige Claire Nelson uit Nieuw-Zeeland nu spijt van. Tijdens een tocht door Joshua Tree National Park in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië gleed ze van een rots af en viel zo’n zeven meter naar beneden. Wat een ontspannende reis moest worden, werd plots een nachtmerrie voor de avonturierster uit Nieuw-Zeeland.

Het is 40 graden Celsius, maar Claire beslist om haar tocht door Joshua Tree National Park door te zetten. De waarschuwingen om op het pad te blijven, neemt de 36-jarige vrouw ter harte. En toch gaat het mis. Claire glijdt uit en valt van een rotsblok zo'n zeven meter naar beneden. Onmiddellijk voelt de dertiger een hevige pijn ter hoogte van haar bekken. Ze probeert recht te staan, maar kan zich onmogelijk bewegen.

“Niemand hoorde me roepen. Ik dacht dat ik zou sterven”, getuigt Claire. “Er waren slangen en het was ontzettend warm.” Aanvankelijk blijft ze rustig, maar dan raakt Claire in paniek. Haar telefoon heeft geen bereik. Wat als niemand haar vindt? Hoe hard ze ook probeert, de gewonde Claire kan zich onmogelijk verplaatsen. Van zodra ze gekalmeerd is, denkt ze na hoe ze kan overleven. “Ik keek soms naar avonturenfilms en daar had ik gezien dat mensen hun eigen urine opdronken om te overleven, dus ik deed hetzelfde. Het smaakte naar slecht bier.”

“Op een gegeven moment dacht ik dat niemand me zou vinden”, getuigt Claire. "Hoe kan iemand me zien als ik op de grond lig?", denkt ze. De jonge vrouw scheurt een stuk stof uit een kledingstuk en neemt de dichtstbijzijnde tak. Zo kan ze een vlag maken en hoopt ze de aandacht te trekken.

(Lees verder onder de foto.)

Thanks to @wandering_nat_ for this pic from last week on the Barker Dam trail. I clambered up there to look at petroglyphs - artworks carved into the rock by Native Indians, who of course were here long before cattlemen came and built the dam. The carvings that are vividly coloured were painted over for a Disney movie in the 50s so that they showed up more clearly on film... Which is pretty terrible, but that’s showbiz for you. And why we can’t have nice things. 🙄 Een foto die is geplaatst door null (@ladyeclaire) op 19 mei 2018 om 21:10 CEST

Bezorgde moeder

Claire heeft haar vrienden en familie verteld dat ze naar Californië zou reizen, maar dat ook een bezoekje aan het Joshua Tree National Park op haar agenda staat weet niemand. Haar vrienden en familie hebben geen flauw benul waar ze precies is. Maggie Hickton, de moeder van Claire, begint zich echter zorgen te maken wanneer ze plots geen foto’s meer ziet verschijnen op sociale media. De ergste scenario’s komen in haar op. “Is mijn dochter verkracht? Misschien is ze gebeten door een slang?”, denkt moeder Maggie, die uiteindelijk de politie verwittigt.

Intussen wacht Claire op hulp. Ze probeert moedig te zijn, maar na vier dagen wordt het moeilijk om positief te blijven. Tot het moment dat ze plots iemand hoort roepen. “Ik hoorde het geluid van een helikopter en iemand riep mijn naam”, aldus Claire. De avonturierster wordt onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht. Daar stellen artsen vast dat Claire gebroken bekken heeft. "Ik dacht niet dat ik het zou overleven", reageert ze opgelucht. "Ik maakte filmpjes waarin ik afscheid nam van iedereen."

“I kinda live where I find myself.” - Bob Dylan Een foto die is geplaatst door null (@ladyeclaire) op 13 mei 2018 om 22:25 CEST