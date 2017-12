Claire en haar man drinken al 1,5 jaar geen druppel alcohol meer: "Het veranderde alles" Joeri Vlemings

13u58

Bron: kidspot.com.au 264 rv De man van Claire Chadwick verraste haar die zondag twee jaar geleden compleet: hij zou honderd dagen lang geen druppel alcohol drinken. Het lukte hem en hij voelde zich nooit beter. Claire volgde enkele maanden later zijn voorbeeld. Het Australische koppel zwoer de drank inmiddels definitief af. Waarom, daarover schreef Claire een blog op Kidspot.

"We leven in een maatschappij waarin het 'de norm' is om een flesje te kraken als er iets te vieren valt", schetst Claire haar verhaal. "Om vrijdag het weekend in te stappen met drankjes na het werk. Om zaterdagavond met de meiden cocktails te gaan drinken en te dansen. Om een shot of twee te nemen als ontspanning na een harde week. Om van koele pintjes te genieten met de vrienden op zondagnamiddag. En om in een fles of twee te duiken als je uiteten gaat."

Dat zal velen alvast bekend in de oren klinken. Het is niet alleen leutig maar ook belangrijk voor onze sociale contacten, beseft Claire. Dus waarom niet? Geen haar aan haar hoofd of aan dat van haar echtgenoot dat er ooit aan dacht er ooit mee te stoppen. En toch: inmiddels raakte hij al twee jaar lang geen alcohol aan, zij al anderhalf jaar niet. "En als ik je nu eens zeg dat dit het beste is wat we ooit gedaan hebben?"

rv Claire en haar man in 2015 na een trouwfeest waar ze stevig mee in de drank vlogen.

Claire vond niet dat ze een alcoholprobleem had. "Ik ben een hardwerkende, bewuste, toegewijde moeder van jonge kinderen en een belastingbetalende, gepassioneerde bijdrager aan de samenleving." Ze dronk ook niet dagelijks, noch wekelijks. Maar ze begreep toch meer en meer dat de grens erg dun is tussen wat normaal en gezond is en wat dat niet meer is. Een koord waarop volgens haar velen vandaag balanceren. Haar conclusie: "Hebben we echt nog een 'gezonde relatie' met alcohol, of maak je dat jezelf wijs, net als ik?"

De kentering kwam er eerst bij haar man. Die kondigde op een zondagochtend aan dat hij vanaf maandag honderd dagen lang de alcohol zou laten en zich aan een dieet zou wagen. Hij wou zich weer fit voelen en breken met enkele slechte gewoontes. "Eerlijk, ik rolde met mijn ogen en nam hem niet serieus." Claire dacht dat het niet lang zou duren, zoals dat vaak gaat met dat soort voornemens. Maar haar man hield vol en na honderd dagen was hij een compleet andere man. "15 kilo lichter, met een glanzende huid, heldere ogen en veel meer energie". Nog belangrijker voor Claire: "hij was aanweziger en geduldiger als echtgenoot en als vader, met veel minder stress en een jaloersmakende slaapkwaliteit". Hij ging na die honderd dagen dan ook gewoon door.

rv Twee jaar later ziet het koppel er stralend uit.

Het deed na een paar maanden ook Claire zelf overstag gaan. Toch voor honderd dagen, was de uitdaging. Ze begon eraan na een nachtje met veel champagne, waardoor ze zich de volgende dag miserabel voelde. Ze beneed haar man, en wist wat ze eraan kon doen. Ze schrapte niet alleen de alcohol, ze begon ook te lopen. Honderd dagen werden er tweehonderd, dan driehonderd, tot het koppel een alcoholvrij leven bleek te leiden.

En dat willen ze voor altijd zo houden. Ze verloren samen 32 kilo en tellen meer actieve uren in de dag, omdat ze minder slaap nodig hebben. Ze hebben meer tijd en energie voor activiteiten met de kinderen. Zelf liep Claire al halve marathons, haar man zelfs een hele, in een mooie tijd dan nog.

rv Lopen maakt nu ook integraal deel uit van hun leven.

Ondanks het feit dat het hen persoonlijk en professioneel de laatste tijd minder voor de wind ging, ervaren ze toch minder stress en is het leven makkelijker geworden. "We hebbenn de drank niet meer nodig om met dit soort situaties om te gaan. We kunnen het rustig, zorgvuldig, nuchter en zonder spijt aanpakken."

Geen nadelen dan? Toch wel. Sociaal gezien hebben sommige vrienden afgehaakt, "omdat we niet langer dat ene ding gemeenschappelijk hadden". De voorkeur gaat nu uit "naar het gezins- en familieleven, eerder dan naar wilde nachten met vreemden en menigtes". Maar dat vinden ze prima. "Ik kan mij nog altijd uitleven op de dansvloer, tijdens een etentje of tijdens een barbecue, ook zonder de drank. Ik sta met heldere ogen en met open armen in het leven."

Claire heeft een goede raad voor "wie ook zijn of haar fysieke, sociale en mentale gezondheid wil verbeteren": "Komaan, probéér het. Begin met honderd dagen en zie waar je uitkomt. Schol!"