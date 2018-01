Claire (29) werd zo zwaar dat zelfs stappen een opdracht werd. Ze veranderde 2 dingen en jaar later doet ze mee aan marathon van Londen Koen Van De Sype

Bron: Liverpool Echo, JustGiving, Instagram 480 Instagram Claire bij de geboorte van haar zoon William. Chocolade, taart, fastfood en frisdrank: de Britse Claire O’Hara (29) kon er niet aan weerstaan. Tot de weegschaal de kaap van de 120 kilogram rondde en ze het nog amper kon opbrengen om zelfs maar te stappen. De geboorte van haar zoontje deed haar beseffen dat het anders moest. Gewapend met twee basisregels en in amper een jaar tijd, boekte ze een ongelofelijke vooruitgang.

Wie vermageren als goed voornemen voor het nieuwe jaar heeft gemaakt, kan een voorbeeld nemen aan Claire. Want de adviseur uit de banksector komt van ver. Haar gewicht ging zodanig omhoog dat ze alleen nog maar korte afstanden aankon en ze constant vreesde dat ze uitgelachen zou worden. “Ik ging altijd met de wagen naar de winkel. Stappen was lastig en ik was ook ongelofelijk lui. En ik was bang dat de mensen naar me zouden staren en achter mijn rug over mij zouden praten”, zegt ze.

Zwanger

Het ging nog meer bergaf toen ze haar eerste zoontje Daniel verloor. Hij werd vijf maanden te vroeg geboren. Al snel probeerde ze opnieuw zwanger te raken en na zes maanden was ze een tweede keer in verwachting, opnieuw van een zoontje: William. Ook hij was prematuur. Claire bracht drie maanden door aan zijn bedje in het ziekenhuis, maar hij haalde het. “Ik at toen gewoon voor het gemak en de kilo’s vlogen eraan. Ik had ook amper beweging”, bekent ze. (lees hieronder verder)

Instagram

“Het ontbijt sloeg ik altijd over, waardoor ik om 10 uur honger kreeg en begon te snoepen”, gaat ze verder. “Dan at ik een chocoladereep en chips. Lunch was altijd een vooraf gemaakt broodje of pasta, mijn vieruurtje een complete afhaalmaaltijd. Chinees of pizza, wat maar het makkelijkst was. Alcohol dronk ik niet veel, maar wel cola en andere frisdranken.”

Schaamte

Met de kilo’s kwam ook de schaamte. Claire raakte haar zelfvertrouwen kwijt en kwam steeds minder buiten. “Ik kleedde me in te grote kleren om alles zo veel mogelijk te verbergen. Shoppen deed ik niet meer omdat ik toch niet meer in de meeste kleren paste. Ik bleef steeds vaker thuis.”

Het keerpunt kwam er door de kleine William, in december 2016. Toen hij eindelijk mee naar huis mocht, kon ze hem amper bijhouden als hij rondkroop en speelde. En dat deed haar beseffen dat ze haar leven drastisch moest omgooien. Ze gebruikte twee basisregels: ze verving de fastfood door gezonde maaltijden met veel groenten en fruit die ze zelf klaarmaakte én ze ging bewegen. Met resultaat, want een jaar later en 45 kilogram lichter loopt ze rond in strakke kleren en korte rokjes. (lees hieronder verder)

Instagram

Instagram

Meer nog, het sporten gaf haar zo veel voldoening dat ze zich een nieuwe uitdaging stelde. “Naast de bootcamps en het gewichtheffen in de fitness, ging ik ook lopen”, zegt ze. “Dat deed ik gewoon met een app. Eerst 5 kilometer en daarna 10. En dat vond ik zo leuk dat ik mezelf uitdaagde om te trainen voor een marathon. In april doe ik mee aan de marathon van Londen. Ik ben al ingeschreven.” (lees hieronder verder)

Instagram Claire verkent het parcours in Londen.

Ze koppelt zelfs een goed doel vast aan haar loop van 42 kilometer. Ze wil er geld mee inzamelen voor een opvang voor daklozen. “Terwijl ik aan het lopen was – en dat doe ik drie keer per week – merkte ik dat er heel wat jonge daklozen zijn. Ik heb al een keer 1.000 pond opgehaald voor de neonatale afdeling van het ziekenhuis waar mijn zoontje werd verzorgd. Nu wil ik jonge daklozen een handje helpen.” (lees hieronder verder)

Instagram

Instagram

Claire legde haar strijd tegen haar gewicht online vast op een speciaal Instagramaccount. Daar heeft ze inmiddels meer dan 10.000 volgers, aan wie ze laat zien hoe ze leeft en tips geeft. “Ik post er ook foto’s van mijn transformatie”, zegt ze nog. “Vorige kerst vierde ik nog in zakken van kleren, deze keer droeg ik een rokje in kunstleer en een nauwsluitend topje. Momenteel draag ik skinny jeans en een strak T-shirt. Er zijn momenten dat ik zelf nauwelijks kan geloven welke weg ik heb afgelegd.”