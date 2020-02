Citigroup schorst bankier die jaarlijk 1 miljoen pond verdient omdat hij eten stal uit bedrijfskantine YV

04 februari 2020

14u06

Bron: Belga 0 Citigroup heeft één van haar duur betaalde zakenbankiers geschorst nadat de man ervan beschuldigd werd broodjes uit de bedrijfskantine te hebben genomen zonder ervoor te betalen. De bankier verdient nochtans meer dan 1 miljoen pond per jaar, schrijven verschillende media zoals de Financial Times en Wall Street Journal dinsdag.

De man was verantwoordelijk voor de handel in risicovolle obligaties in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, aldus de Financial Times. De diefstal zou zijn gebeurd op de zetel van Citigroup op Canary Wharf in Londen. Het is niet duidelijk hoeveel keer de man zichzelf bediende en hoe lang de praktijk al aan de gang was. Hij werd vorige maand geschorst.

Citigroup zelf heeft nog geen commentaar gegeven. De bewuste bankier heeft zijn LinkedIn-pagina wel verwijderd.

Het is niet de eerste keer dan een zakenbankier uit de City in opspraak komt wegens asociaal gedrag. In 2014 kreeg BlackRock-directeur Jonathan Paul Burrows al een verbod om nog langer in de financiële sector te werken nadat hij betrapt was op herhaaldelijk zwartrijden in de Londense metro.