Cirque du Soleil-artiesten stunten op 184 meter hoge Space Needle DVDE

06 oktober 2018

14u01

Bron: VTM NIEUWS 0

In Seattle, in de Amerikaanse staat Washington, hebben artiesten van Cirque du Soleil de Space Needle opgeklauterd om er stunts op uit te voeren. De Space Needle is 184 meter hoog, maar daar lieten de acrobaten zich niet door afschrikken. Ze bengelden ondersteboven rond de antenne. Cirque du Soleil trekt momenteel door de Verenigde Staten met hun Volta-show.