Circustijgers vermalen Italiaanse dierentemmer en spelen half uur met zijn lijk David van der Heeden

05 juli 2019

12u49

Bron: AD.nl 12 Een van 's werelds bekendste dierentemmers is tijdens een repetitie voor een circusoptreden in Italië gedood door zijn eigen roofdieren. Nog geen dertig minuten voor de show werd Ettore Weber vermalen tussen de kaken van vier tijgers.

Circo Marina Monti Orfei, zoals het circus heet waar Weber met zijn tijgers optrad, arriveerde op 15 juni in de plaats Bari in het zuid-oosten van Italië. De 61-jarige roofdiertemmer, die bekendstaat als een van de grootsten in het vak, zou er tot 14 juli zijn kunsten vertonen, maar het gestreepte viertal dacht daar duidelijk anders over.



Met een half uur te gaan, repeteerde Ettore de voorstelling van donderdag. Een van tijgers sloeg hem echter tegen de grond, waarna de andere drie bovenop hem doken. Weber vocht nog voor z’n leven, maar de tijgers gaven hem geen kans. De dieren beten hem dood en scheurden hem aan stukken.



Brandblussers

Volgens La Gazzetta del Mezzogiorno probeerden Webers collega’s tevergeefs de dieren te verjagen. Daarbij werden aldus ooggetuigen brandblussers gebruikt, maar ook die haalden weinig uit. Voor het oog van de hulpeloze circusmedewerkers speelden de dieren zeker een half uur met Webers verminkte lichaam.



Pas toen de tijgers weer in hun kooien zaten, en alle hulp al te laat kwam, kon men bij de levenloze dompteur komen. Artsen stelden vast dat Weber aan een reeks zware verwondingen, waaronder aan zijn ruggengraat, was bezweken. De circuswereld is geschokt door het overlijden.

Onderzoek

De lokale politie van Bari is een onderzoek gestart en probeert de gebeurtenissen die tot de aanval hebben geleid in kaart te brengen. Het is nog onzeker of de voorstellingen van Circo Ofrei, een van Italiës beroemdste circussen, nog doorgaan na het drama. Wat er met de tijgers gebeurt, is evenmin duidelijk.

