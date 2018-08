Circuslegende Rosal Bouglione overleden KVE

27 augustus 2018

14u54

In Parijs is gisteren Rosa Bouglione overleden, voormalig circusartieste en de matriarch van de bekende Franse circusfamilie. Dat heeft de familie vandaag laten weten. 'Madame Rosa' werd 107 jaar.

Bouglione werd op 21 december 1910 in ons land geboren, in een woonwagen in Elsene, onder de naam Rosalie Van Been. Met haar man Joseph Bouglione kreeg ze in 1934 in de Franse hoofdstad het Wintercircus in handen, waar het circus Bouglione nog altijd zijn onderkomen heeft.

"Tot 26 augustus was ze de onbetwiste koningin van het circus. Gedurende bijna een eeuw heeft Madame Rosa de grootste sterren ontvangen en in deze circustempel de grootste internationale artiesten verwelkomd", aldus de familie in een communiqué.

Bouglione had meer dan 50 klein- en achterkleinkinderen.