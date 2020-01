Circusartieste die tijdens acrobatenact in Amsterdam naar beneden viel, reageert vanuit het ziekenhuis: “Ik voel mijn benen niet” Bonne Kerstens ADN

07 januari 2020

11u47

Bron: AD.nl, ANP 0 De circusartieste Kristina Vorobeva, die afgelopen vrijdag ernstig ten val kwam tijdens een voorstelling van het Wereldkerstcircus in het Amsterdamse theater Carré, heeft op Facebook voor het eerst gereageerd op het dramatische incident. “Ik voel mijn benen niet”, schrijft ze.

De van oorsprong Oezbeekse Kristina Vorobeva en haar collega Rustem Osmanov staan bekend als de ‘Sky Angels’. Het Russische acrobatenechtpaar werkt zonder vangnet. Hun act bestaat uit acrobatische toeren al zwevend aan riemen, die ze soms met hun handen, maar soms ook alleen met hun tanden vasthouden. Afgelopen vrijdag vielen de twee zo’n tien meter naar beneden tijdens een opvoering in Amsterdam. Oorzaak van de val bleek een afgebroken tand van Osmanov, waardoor hij geen grip meer had op het bitje waar hij de schommel van Vorobeva mee vasthield.

Dubbele operatie

Vooral de vrouw maakte een flinke smak. De show werd stilgelegd en het publiek werd naar buiten geleid. In een reactie op Facebook beschrijft Kristina nu de gevolgen. “Ik heb een dubbele operatie gehad aan mijn nek en mijn ruggengraat. Er is een wervelschijf verwijderd en een titaniumplaat geplaatst. Ik voel mijn benen nog steeds niet en heb een probleem met mijn rechterhand”, zegt ze in een post.



Vorobeva bedankt de ambulancemedewerkers en dokters in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, waar ze momenteel wordt behandeld. Haar collega’s, die de afgelopen dagen zo veel mogelijk bij haar zijn gebleven, is ze dankbaar. En ook al wie haar steunberichten stuurde. “Beste vrienden, we staan onder toezicht van professionals, we zijn zeer gezegend met uw wensen over ons herstel, we krijgen energie van jullie wensen”, schrijft de acrobate.

“Gebit weer in orde”

Ook is ze opgelucht dat haar collega Rustem in orde is, schrijft ze. “Hij is weer helemaal hersteld, zijn gebit is weer in orde’’, klinkt het ook bij Henk van der Meijden, de producent van het kerstcircus. Osmanov had geen botbreuken of inwendige bloedingen, maar liep wel een hersenschudding op.

Inmiddels is Vorobeva overgeplaatst van de intensive care naar een medium care-afdeling, waar ze wacht op een laatste diagnose. Omdat haar situatie zeer complex is, weet ze niet hoe lang dit gaat duren.