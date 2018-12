Circusartieste (32) zwaargewond na val van koord lva

24 december 2018

04u03

Bron: ANP 0 Een circusartieste is in Duitsland zwaargewond geraakt tijdens een voorstelling. De 32-jarige vrouw van de directeur van het Remscheider Kerstcircus viel van een koord acht meter naar beneden. Ze is naar de intensivecareafdeling van het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het was pas de tweede keer dat het kerstcircus in Remscheid, vlakbij Düsseldorf, werd georganiseerd, zo meldt Der Spiegel. Aan de voorstelling werkten artiesten uit Rusland, Oekraïne, Noorwegen, Zwitserland, Zweden en Duitsland mee.

De voorstelling is zondagavond vanwege het ongeval afgelast. Naar verluidt verleende een brandweerman die in de zaal zat eerste hulp aan het slachtoffer. De politie onderzoekt hoe het voorval is kunnen gebeuren.