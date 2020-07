Cipiers vergeten na bezoekuur hoogzwangere vrouw: Mabéré zit 17 uur lang vast mvdb

10 juli 2020

10u53

Bron: BFM TV 0 De cipiers van een Franse gevangenis hebben stevig geblunderd na afloop van het bezoekuur zondag. Een hoogzwangere vrouw die haar gedetineerde echtgenoot kwam bezoeken, zat zeventien uur lang vast in de reeds afgesloten bezoekersruimte. Het bajespersoneel van de gevangenis in Liancourt (in het noordelijke departement Oise) was ervan overtuigd dat alle bezoekers de zaal hadden verlaten.

De echtgenoot van Mabéré moest omstreeks 17.00 uur onder begeleiding van de cipiers terug naar zijn cel. Mabéré zelf bleef alleen achter. De deuren van de bezoekersruimte bleken op slot, het begin van zeventien uur lang kou lijden in de donkere ruimte, waar de airconditioning op volle kracht blies. Gebonk op de deuren haalde niets uit. Tot overmaat van ramp bleek haar telefoon nog thuis te liggen.

“Ik bleef maar op de deuren kloppen, maar er was niemand”, verklaarde de vrouw aan nieuwszender BFMTV. Mabéré is acht en een halve maand zwanger, wat de situatie nog schrijnender maakt. “Ik legde me op een tafel, maar had overal pijn. Ik stond dan maar op en begon rond te lopen. Er was toch niets anders te doen.”

Haar twintigjarige dochter thuis, raakt ongerust omdat mama maar wegblijft. Ze belt de gevangenis en krijgt te horen dat Mabéré wel degelijk het pand heeft verlaten. “Onbegrijpelijk, want ik had m’n persoonlijke bezittingen moeten afgeven en die lagen daar nog.” De dochter gaat langs bij het politiekantoor waar agenten een opsporingsbericht opstellen.

‘s Anderendaags om 10 uur hoorde een vrouwelijk personeelslid Mabéré roepen vanuit de bezoekersruimte. Ze opende de deur en bracht haar in veiligheid. Op maandag is er geen bezoekersuur. Als Mabéré niet was gehoord, had ze mogelijk nog 24 uur langer hebben vastgezeten. De vrouw kon op eigen kracht naar huis, haar familie eist verantwoording. “Ze is eigenlijk van haar vrijheid beroofd. Mama had sinds 13.00 uur niets meer gegeten”, zei haar dochter. De gevangenisdirectie onderzoekt het incident.

💬 "J'ai crié, il n'y avait personne. J'ai sonné, il n'y avait personne"



Après avoir rendu visite à son conjoint, Mabéré, enceinte de huit mois et demi, a été oubliée 17 heures au parloir de la prison de Liancourt pic.twitter.com/AGeV2SdE3O BFMTV(@ BFMTV) link