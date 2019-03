Cipiers Franse gevangenis zullen werk hervatten na twee weken staking en blokkades jv

20 maart 2019

13u42

Bron: afp 0 De cipiers in de gevangenis van Alençon/Condé-sur-Sarthe, in het noordwesten van Frankrijk, hebben beslist om hun stakingsactie stop te zetten. Dat heeft de vakbond FO meegedeeld. De gevangenisbewakers hadden twee weken geleden het werk neergelegd, nadat twee cipiers waren neergestoken door een geradicaliseerde gedetineerde.

"De meerderheid zal het werk hervatten. Er heeft deze morgen een stemming met handopsteking plaatsgevonden", zo zegt Emmanuel Guimaraes, nationaal afgevaardigde van de vakbond FO (Force ouvrière).

Volgens de vakbond zal het wel nog enkele dagen duren voordat de cipiers effectief weer aan het werk gaan. Er moet eerst nog worden overgegaan tot een "algemene doorzoeking van het gebouw", om de veiligheid te kunnen garanderen.

De cipiers waren op 6 maart tot een staking en een blokkade overgegaan omdat een 27-jarige geradicaliseerde gedetineerde, Michaël Chiolo, een dag eerder met een keukenmes twee cipiers had verwond. De gevangene ging tot het geweld over omdat de bewakers hem wilden weghalen uit de gezinseenheid van de gevangenis, waar Chiolo samen met zijn vrouw enige tijd had doorgebracht. Na de uithaal met het mes, had de man zich samen met zijn vrouw in die gezinseenheid verschanst. Na meer dan tien uur voerden de Franse ordediensten uiteindelijk een operatie uit om het koppel daar weg te halen.

Daarbij werden zowel Chiolo als zijn vrouw neergeschoten. De vrouw is daarna aan haar verwondingen overleden.