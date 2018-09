Cipiers checken elk kwartier killer-papa verdacht van moord op zwangere vrouw en twee dochtertjes Joeri Vlemings

18 september 2018

20u55

Bron: People 1 Cipiers checken elke tien-vijftien minuten de cel van Chris Watts (33) om te zien of hij nog in leven is. De man, die verdacht wordt van de moord op zijn zwangere vrouw en zijn twee dochtertjes, zou een ernstige depressie hebben overgehouden aan zijn verblijf in een isolatiecel.

Op 13 augustus werden Shanann Watts (34) en haar twee dochtertjes, Celeste (3) en Bella (4), als vermist opgegeven. Niet lang nadat de vader, Chris Watts, was opgepakt, werden de lijken van zijn echtgenote en kinderen gevonden op het terrein van Chris Watts' werkgever.

Watts zou zijn drie gezinsleden in hun huis in Frederick (Colorado) vermoord hebben. Hij verklaarde dat niet hij, maar zijn vrouw hun dochtertjes verstikt had, nadat hij haar had verteld dat hij wilde scheiden. Daarop vermoordde hij zijn vrouw in een vlaag van woede, bekende hij.

Een bron dicht bij het onderzoek zei aan het magazine People: "Het gaat helemaal niet goed met hem. De ernst van de situatie is ingeslagen als een bom. Hij is depressief en moedeloos." Watts heeft een bijzonder gevangenisregime en mag maar één uur per dag zijn cel verlaten. Hij doet niet veel meer dan slapen. Hij spreekt met niemand, ook niet met zijn familie.

Opvallend was dat Chris Watts nog een emotioneel betoog had gehouden op de televisie op het moment dat zijn gezin vermist was. Niet veel later werd hij beschuldigd van de drievoudige moord. Hij riskeert levenslang als hij veroordeeld wordt.