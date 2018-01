Cipiers blokkeren Franse gevangenissen nadat drie cipiers gewond raakten door Duitse islamist ADN

09u55

Bron: Belga 0 AFP Beeld van de actie van cipiers aan Vendin-le-Vieil. Verschillende gevangenissen in Frankrijk worden vandaag zo goed als volledig geblokkeerd. De cipiersvakbonden eisen meer veiligheid nadat drie cipiers vorige week verwond werden door de Duitse islamist Christian Ganczarski in de zwaarbeveiligde gevangenis van Vendin-le-Vieil, op een dertigtal kilometer ten zuiden van Rijsel.

Het incident dateert van vorige donderdag. Ganczarski is één van de aanstichters van de aanslag tegen een synagoge in het Tunesische Djerba, waarbij in april 2002 21 doden vielen. De vakbonden hekelen het feit dat de detentievoorwaarden van Ganczarski onlangs versoepeld werden.

Vrijdag waren er al prikacties in meer dan een derde van de Franse gevangenissen. Een honderdtal cipiers blokkeerde vanmorgen "zo goed als volledig" de gevangenis van Vendin-le-Vieil. Ook elders in Frankrijk worden er rond gevangenissen versperringen opgeworpen. Volgens vakbondsbronnen liggen verschillende penitentiaire instellingen in de regio van Parijs volledig lam.

Salah Abdeslam

De Franse minister van Justitie Nicole Belloubet trekt morgen naar Vendin-le-Vieil. Daar zal trouwens ook Salah Abdeslam verblijven, tijdens de duur van zijn proces in ons land voor de schietpartij in de Driesstraat in Vorst van 15 maart 2016. Abdeslam is de enige overlevende van de jihadistische commando's die op 13 november 2015 de aanslagen in Parijs pleegden.

AFP Actie aan de gevangenis van Villefranche-sur-Saone.