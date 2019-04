Cillian (2) kan niet zelfstandig stappen. Dus bouwen studenten aangepaste speelgoedwagen voor hem Karen Van Eyken

04 april 2019

13u11

Bron: The Washington Post, CNN 8 Door een genetische aandoening kan Cillian Jackson (2) niet stappen. Maar het jongetje uit de Amerikaanse staat Minnesota kan zich voortaan wel voortbewegen ‘in stijl’ dankzij de aangepaste speelgoedwagen die studenten van een lokale school voor hem ontwierpen.

Op een leeftijd waar ouders hun peuters normaal amper kunnen bijbenen, kon Cillian geen kant uit door zijn genetische aandoening. De kinesist vertelde het echtpaar dat er een programma bestond van de universiteit van Delaware - ‘Go Baby Go’- dat speelgoedwagens aanpast zodat kinderen met een beperking hun mobiliteit enigszins terugkrijgen. Het koppel moest helaas vaststellen dat er geen afdeling van ‘Go Baby Go’ in de buurt van hun thuisbasis in Farmington was. En gemotoriseerde rolstoelen kosten meer dan 1.000 dollar (omgerekend ruim 900 euro).

Dus wendde de ouders zich tot het robotics team van de school in Farmington en de studenten gingen maar wat graag de uitdaging aan. Het echtpaar leverde een speelgoedwagen waarmee de studenten - met de plannen van ‘GO Baby Go’ in de hand - aan de slag gingen.

“Tijdens robotica-wedstrijden moeten ze gelijkaardige opdrachten vervullen, dus deze uitdaging was perfect voor mijn studenten”, vertelde hun fiere coach Spencer Elvebak. “Ze hebben de programmering en de bedrading eigenhandig gedaan.”

“We zeggen altijd tegen onze studenten dat we hen de tools aanreiken waar ze in de toekomst iets kunnen mee doen”, verklaarde hij. “Dat is hier een perfect voorbeeld van.”

Schot in de roos

In december leverden ze de wagen af aan een dolgelukkige Cillian. Vorige week volgde er een reünie van de studenten met de guitige peuter. Zijn wagentje blijkt een schot in de roos. Vroeger moesten zijn ouders hem ronddragen of hem telkens in een buggy vervoeren. Maar nu kan het jongetje met zijn coole voertuig zelf op ontdekking en dat is zoveel leuker natuurlijk.

Het wagentje stelt hem bovendien in staat om te oefenen voor later wanneer hij via de verzekering recht heeft op een gemotoriseerde rolstoel. Want die gaat hij nodig hebben voor school.

Eerstejaars Alex Treakle werkte mee aan het project. Hij stond onder meer in voor de bedrading. “Ik besloot om mee te doen omdat ik iemand wilde helpen, en het gaf me een heel goed gevoel”, zei Treakle. “De blijdschap van dat jongetje heeft mijn hele jaar goedgemaakt.”