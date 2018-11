CIA: “Saudische kroonprins zit achter moord op Khashoggi” LVA

17 november 2018

01u11

Bron: ANP 4 Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman opdracht gegeven tot de moord op journalist Jamal Khashoggi. Dat meldt de Washington Post vrijdag op basis van bronnen rond het onderzoek. Khashoggi werd begin oktober vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul.

De conclusie van de CIA staat haaks op verklaringen van de Saudische autoriteiten. Khashoggi zou volgens hen zijn vermoord op het consulaat door een team dat opdracht had gekregen hem naar Saudi-Arabië terug te brengen. Donderdag meldde de openbaar aanklager in Ryad nog dat de kroonprins niet op de hoogte was van de missie rond Khashoggi. De journalist, die onder meer voor de Washington Post werkte, was een criticus van Bin Salman en woonde in de Verenigde Staten.

Volgens de Washington Post baseert de CIA zich onder meer op een onderschept telefoongesprek tussen Khashoggi en Khalid bin Salman, de Saudische ambassadeur in de Verenigde Staten en een broer van de kroonprins. De ambassadeur belde Khashoggi om hem te zeggen dat hij naar het consulaat in Istanbul moest om documenten op te halen die hij nodig had om te kunnen trouwen met zijn Turkse vriendin. Hij garandeerde Khashoggi dat dit veilig was.

Khalid bin Salman pleegde het telefoontje in opdracht van zijn broer, schrijft de krant. De krant geeft wel toe dat niet duidelijk is in hoeverre Khalid wist dat Khashoggi ging vermoord worden. Een woordvoerder van de Saudische ambassade ontkent in de krant de inhoud van het gesprek. In een reactie op Twitter schrijft Khalid bin Salman dat hij in 2017 voor het laatst contact had met Khashoggi. “Ik heb hem nooit telefonisch gesproken en hem zeker niet aangeraden voor wat dan ook naar Turkije te gaan. Ik vraag de Amerikaanse regering om alle informatie over deze bewering vrij te geven.”

As we told the Washington Post the last contact I had with Mr. Khashoggi was via text on Oct 26 2017. I never talked to him by phone and certainly never suggested he go to Turkey for any reason. I ask the US government to release any information regarding this claim. Khalid bin Salman خالد بن سلمان(@ kbsalsaud) link

Ook zou meespelen dat volgens de CIA Mohammed bin Salman de feitelijke machthebber is in Saudi-Arabië. “Het algemene standpunt is dat het onmogelijk is dat dit is gebeurd zonder dat hij op de hoogte of betrokken was”, aldus een bron van de krant.

In Saudi-Arabië loopt ook een onderzoek tegen de moord op Khashoggi. Die zou kort na zijn aankomst op het consulaat in Istanbul zijn vermoord en in stukken gesneden. De procureur heeft elf mensen in verdenking gesteld. Voor vijf van hen dreigt de doodstraf. Een vijftal hoge ambtenaren, onder wie het hoofd van de Saudische inlichtingendienst, werden ontslagen.

Volgens the Washington Post hebben hoge Amerikaanse autoriteiten “veel vertrouwen” in de bevindingen van de CIA. Het is afwachten hoe president Donald Trump zal reageren. Saudi-Arabië is tot nu toe een belangrijke bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten. Tegen zeventien Saudi’s hebben de Amerikanen al sancties getroffen.