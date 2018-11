CIA: “Saoedische kroonprins zit achter moord op Khashoggi” LVA

17 november 2018

01u11

Bron: ANP 0 Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman opdracht gegeven tot de moord op journalist Jamal Khashoggi. Dat meldt de Washington Post vrijdag op basis van bronnen rond het onderzoek.

De conclusie van de CIA staat haaks op verklaringen van de Saoedische autoriteiten. Donderdag meldde de openbaar aanklager in Riyad nog dat de kroonprins niet op de hoogte was van de missie rond Khashoggi.

Volgens de Washington Post hebben de Amerikaanse autoriteiten groot vertrouwen in het onderzoek van de CIA. Het is tot nu toe de meest stellige verwijzing naar de feitelijke machthebber van Saoedi-Arabië als degene die achter de moord zou zitten. Volgens de krant brengt het onderzoek ook president Trump in een lastige situatie, aangezien hij juist pogingen doet om de relaties met het land, een nauwe bondgenoot in de regio, goed te houden.

Khashoggi, die onder meer voor de Washington Post werkte, was een criticus van Bin Salman en woonde in de Verenigde Staten. Hij werd op 2 oktober in het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel vermoord, even nadat hij daar naar binnen was gegaan. De Saoedische autoriteiten hebben toegegeven dat de journalist is vermoord. Zijn lichaam is nog altijd niet terecht.