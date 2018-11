CIA probeerde geheim ‘waarheidsserum’ te ontwikkelen om terroristen na 9/11 op de knieën te krijgen ADN

15 november 2018

13u08

Bron: CNN, The Guardian 5 De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft na de aanslagen van 9/11 onderzocht hoe het een soort waarheidsserum kon inzetten om terroristen op de knieën te krijgen. Dat blijkt uit een ‘top secret’-rapport dat uit de doeken doet hoe ‘Project Medication’ op poten werd gezet als alternatief voor ondervragingspraktijken als waterboarden. Uit het document blijkt dat het waterboarden van een terrorist “ineffectief bleek en traumatisch voor het Amerikaanse personeel dat er getuige van was”. En dus zocht men naar andere manieren om staatsvijanden tot bekentenissen te dwingen.

Het rapport werd geschreven door een hoge medische functionaris bij de CIA, wiens identiteit niet wordt vrijgegeven. Na een lange juridische strijd heeft een rechter dinsdag bepaald dat het 90 pagina’s lange document zelf wel moet vrijgegeven worden. En zo wordt plots opmerkelijke informatie openbaar, die jarenlang ‘classified’ was.



Het bewuste verslag legt gedetailleerd het bestaan van een onderzoeksprogramma naar een waarheidsserum uit, ontwikkeld door het CIA-departement ‘Medische Diensten’. Dat departement speelde een erg belangrijke rol in de uitbouw van de detentie- en verhoorpraktijken in de ‘War on Terror’ na 9/11.

Topluitenant van Osama bin Laden

‘Project Medication’ kwam tot leven na een uit de hand gelopen ondervraging van Abu Zubaydah, een hooggeplaatste pion van al-Qaida die in maart 2002 was gevangengenomen in Faisalabad, Pakistan. Zubaydah werd proefkonijn van de extreme ondervragingstechnieken geautoriseerd door de regering-Bush. Op 4 augustus 2002 - zijn eerste ondervragingsdag in het geheime ‘Detention Site Green’ in Thailand - werd de vermeende topluitenant van Osama bin Laden onder meer tegen een muur geslagen, opgesloten in dozen die steeds kleiner werden en gewaterboard. Een ‘behandeling’ die Zubaydah zeker zou doen breken. Dacht men.

Wanhopig

Na meerdere dagen hetzelfde folterliedje, met tal van doos- en waterboardsessies opgevoerd met nog andere technieken zoals slaaponthouding, naakte vernederingen, verhongering en fysiek geweld, observeerde de raadgevende arts ter plaatse dat de man “verbazingwekkend bestand” tegen het waterboarden bleek. Hij “wende” ook aan de krimpende boxen. “Tegen alle verwachtingen in zou het bekentenisproces wel eens lang kunnen duren”, staat in het rapport te lezen. De spanning in het detentiecentrum steeg, de martelingen werden opgeschroefd.

De gevangene blijkt verbazingwekkend bestand tegen het waterboarden. Hij went ook aan de krimpende boxen Arts in geheim detentiecentrum

“Een erg agressieve sessie op 8 augustus liet de nog steeds zwijgende verdachte overstuur achter en trof sommige stafleden zwaar”, klinkt het. Wanhopig op zoek naar een manier om Zubaydah aan het praten te krijgen én het personeel niet te veel te traumatiseren, ontstond de speurtocht naar een alternatief. De discussie rond een medische “ontremmer”, het gebruik van een ‘waarheidsserum’, was geboren.

Zo’n waarheidsserum lijkt iets uit de films, maar is in het verleden al uitvoerig bestudeerd in onder meer Amerikaanse, Russische en Chinese experimenten. En dus ploeterde de CIA met veel interesse informatie over oude Sovjetproeven door. Ook het beruchte eigen en in diskrediet gebrachte ‘MK-Ultra programma’ van de jaren ‘50 werd met veel interesse bestudeerd. Bij dat programma, ook wel het ‘hersenbesturingsprogramma van de CIA’ genoemd, werden experimenten met LSD en andere drugs op onwetende proefpersonen uitgevoerd.

‘Versed’

De inlichtingendienst woog vervolgens verschillende middeltjes tegen elkaar af, zoals Sodium Amytal (verdovend hypnoticum) en hallucinogenen, die symptomen van een psychose opwekken. Bovenaan de lijst met ideeën prijkte het psychoactieve middel ‘Versed’, ontwikkeld in de jaren ‘70 en ook bekend als midazolam. Een interessant verdovingsmiddel om de zwaarste jongens te doen bekennen, meende de CIA.

Versed wordt doorgaans voorgeschreven om angst te reduceren. Maar de medische wetenschappers bij de CIA geloofden dat het ook de mentale staat en het bewustzijn van gevangenen zou kunnen beïnvloeden tijdens verhoren. “Versed is een van de veiligste en meest gemakkelijk omkeerbare benzodiazepines”, klinkt het in het document. “En het zorgt ook voor bepaald geheugenverlies, soms gewenst al neveneffect.” Nadeel van de drugs was dat er vermoedelijk een arts aan de toediening van het middel zou te pas moeten komen, “terwijl iets als LSD meer geniepig kan worden toegediend”.

Informatie

Uit onderzoek van de CIA-dokters bleek in ieder geval dat de inzet van het middel het proberen waard was, als een ondubbelzinnige wettelijke basis werd verkregen. Medische experimenten op gevangenen en het gebruik van bewustzijnsveranderende drugs is immers verboden. Het kwam nooit tot een aanvraag bij het departement van Justitie. In 2003 belandde ‘Project Medication’ in de schuif. Ze zouden het maar met martelingen zoals waterboarding moeten doen.

In een speech in 2006 claimde president Bush dat het waterboarden van Zubaydah uiteindelijk iets had opgeleverd. Zijn informatie leidde tot de identificatie van twee belangrijke terreurverdachten en ook tot informatie waardoor een nieuwe aanslag op Amerikaanse bodem zou verijdeld zijn. Uit rapporten van de FBI, die Zubaydah eerder hadden ondervraagd, blijkt dat dit niet klopt. Het al-Qaida-kopstuk had de bewuste namen al doorgegeven voor hij werd gefolterd door de CIA, het derde stuk informatie kwam van andere bronnen.