CIA onthult informatie over geheime missie van spionageduiven tijdens Koude Oorlog ttr

14 september 2019

09u16

Bron: CNN 2 De CIA heeft informatie onthuld over een missie waarbij duiven ingezet werden als spionnen tijdens de Koude Oorlog. Zo werden de vogels onder meer getraind om geheime locaties in de Sovjet-Unie te fotograferen. Er werden ook tests met anderen dieren, waaronder dolfijnen, uitgevoerd. Dat bericht CNN vandaag op basis van vrijgegeven documenten.

Volgens de CIA kunnen dieren “unieke” taken uitvoeren tijdens clandestiene activiteiten. Vooral duiven bleken hiervoor erg geschikt. De dieren kunnen immers honderden kilometers vliegen en nog steeds hun weg naar huis terugvinden. De beoogde missie was om duiven te gebruiken tegen “prioritaire” inlichtingendoelen in de Sovjet-Unie, zoals de scheepswerven in Leningrad waar de meest geavanceerde onderzeeërs werden gebouwd.

Tijdens een operatie in de jaren zeventig, die de codenaam ‘Tacana’ kreeg, bevestigde de CIA kleine camera’s rond duiven. Op die manier konden geheime locaties in de Sovjet-Unie op beeld vastgelegd worden, zo blijkt uit de documenten. De camera kostte zo’n 2.000 pond (omgerekend ongeveer 2.255 euro) en woog amper 35 gram. Tests toonden aan dat ongeveer de helft van de 140 foto’s op een filmrol van goede kwaliteit waren. Experts vonden zelfs dat de kwaliteit van de foto’s hoger lag dan de door satellieten geproduceerde beelden.

Andere dieren

Niet alleen tijdens de Koude Oorlog, maar ook jaren daarvoor werden duiven ingezet als spionnen. Zo had een tak van de Britse inlichtingendienst tijdens de Tweede Wereldoorlog een ‘Secret Pigeon Service’. Duizenden duiven werden ingezet in het toen bezette Europa. De vogels kwamen terug met berichten over onder meer V1-raketlanceringslocaties en Duitse radarstations.

Na de Tweede Wereldoorlog nam de CIA de exploitatie van spionageduiven grotendeels over van de Britten. Operatie ‘Tacana’ zou voortkomen uit onderzoekswerk dat hoofdzakelijk in de jaren zestig werd verricht. Uit onderzoek blijkt dat in die periode niet alleen duiven werden getraind, maar ook raven. Deze vogels werden vooral gebruikt om afluisterapparatuur te laten vallen op vensterbanken.

Naast raven en duiven, deden wetenschappers in opdracht van de CIA ook tests met trekvogels, honden, katten en dolfijnen. Zo gebruikte de CIA in Key West Florida dolfijnen voor onderwateraanvallen op vijandelijke schepen.

De CIA licht slechts een tip van de sluier op. Hoe vaak de spionageduiven en andere dieren werden ingezet en welke gevoelige informatie ze hebben verzameld, is nog steeds geheim.