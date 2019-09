CIA haalt belangrijke spion in Kremlin weg uit Rusland ttr

10 september 2019

08u43

Bron: belga 1 De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft in 2017 een Russische spion die informatie uit het Kremlin doorspeelde uit Rusland weggehaald. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media vandaag.

De spion, van wie de naam en de nieuwe woonplaats om veiligheidsredenen geheim gehouden worden, zorgde mee voor de bevestiging van het vermoeden dat het de Russische president Vladimir Poetin zelf was die de opdracht gaf voor de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

De Rus werkte al tientallen jaren voor de CIA en was erin geslaagd zich in het Kremlin op te werken tot de absolute top. Hij behoorde dan wel niet tot de kring van intimi van Poetin, maar droeg toch heel wat verantwoordelijkheid en had rechtstreekse toegang tot de president.

Het voorstel om hem uit Rusland weg te halen, ten koste van een rechtstreekse inkijk in de interne keuken van het Kremlin, kwam er uit vrees dat zijn identiteit onthuld zou worden na verhalen in Amerikaanse media over de Russische inmenging. Dat de spion in eerste instantie weigerde in te gaan op de vraag om Rusland te verlaten, deed de CIA even twijfelen aan zijn betrouwbaarheid. Maar na een tweede verzoek stemde hij toch in.