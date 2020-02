CIA en Duitse inlichtingendiensten luisterden jarenlang op geniale manier communicatie tussen wereldleiders af KVDS

11 februari 2020

15u11

Bron: Belga 0 De Amerikaanse en de Duitse inlichtingendiensten (BND) hebben decennialang de communicatie tussen wereldleiders afgeluisterd. Ze deden dat op een manier die even eenvoudig als geniaal was: door een encryptiebedrijf te kopen dat overal ter wereld ingehuurd werd om geheime informatie te coderen. Ze konden daardoor niet alleen de hand leggen op waardevolle informatie, ze werden er ook nog eens voor betaald door hun slachtoffers.

Een en ander blijkt uit gelekte evaluatierapporten die The Washington Post en ZDF in handen kregen.

Meer dan 50 jaar werd Crypto AG gebruikt om de communicatie van spionnen, soldaten en diplomaten geheim te houden. Het Zwitserse bedrijf kende zijn doorbraak toen het tijdens de Tweede Wereldoorlog een contract binnenhaalde om coderingsapparatuur te maken voor het Amerikaanse leger, en werd een dominante speler in het vervaardigen van encryptieapparatuur.

Winst

Het bedrijf maakte volgens The Washington Post miljoenen dollars winst door aan meer dan 120 bedrijven apparatuur te verkopen. Klanten waren onder meer Iran, militaire junta's in Latijns-Amerika, nucleaire rivalen in India en Pakistan, en zelfs het Vaticaan.

Geen van die klanten wist echter dat het bedrijf sinds 1970 in handen was van de CIA, in een partnerschap met de Duitse inlichtingendiensten. De spionageagentschappen pasten de technologie van het bedrijf aan, zodat ze gemakkelijk de codes konden breken die de landen gebruikten om geheime berichten te verzenden.

De operatie die de naam ‘Thesaurus’ en later ‘Rubicon’ kreeg, geldt als een van de meest gedurfde CIA-operaties ooit, meldt The Washington Post. "Het was de staatsgreep van de eeuw", concludeert het rapport van de CIA. "Buitenlandse overheden betaalden veel geld aan de VS en West-Duitsland voor het privilege om hun meest geheime communicatie te laten lezen door minstens twee (en mogelijk tot vijf of zes) andere landen.”

Duitsland trok zich in 1994 terug, waarna de CIA het volledige bedrijf in handen kreeg. Pas in 2018 ging Crypto failliet, al wordt het materiaal vandaag nog in talrijke landen gebruikt.