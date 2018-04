CIA-directeur Mike Pompeo, kandidaat-Buitenlandminister VS: "Mijn militaire ervaring heeft me respect voor diplomatie bijbracht" IB

13 april 2018

03u30

Bron: Belga 0 Mike Pompeo, de kandidaat om minister van Buitenlandse Zaken van de VS te worden, heeft voor Senatoren verklaard dat zijn ervaring als officier in het VS-leger in West-Duitsland tijdens de Koude Oorlog, hem een uniek begrip bijbracht van de waarden van diplomatie.

De CIA-directeur, die de plaats van Rex Tillerson inneemt als zijn kandidatuur bevestigd wordt, zei dat hij de bedoeling had om Trumps doelen te verwezenlijken via diplomatie, eerder dan via de militaire aanpak. Hij wees op het diplomatieke werk dat verricht werd door beide partijen toen hij als officier diende aan een van de frontlijnen van de Koude Oorlog.

"Ik weet dat sommigen onder u het verhaal hebben gelezen dat ik een havik en hardliner ben", zei Pompeo tijdens de hoorzitting rond zijn benoeming. "Alleen iemand die in uniform heeft gediend kan de waarde van diplomatie begrijpen, en de terreur en tragedie van oorlog."

(lees verder onder de foto)

Streng voor Rusland

Hij was ook streng voor Rusland, en zei aan de commissie Buitenlandse Zaken van de Senaat dat de huidige gespannen relaties "veroorzaakt zijn door Ruslands slechte gedrag". Volgens Pompeo identificeerde Trumps nationale veiligheidsstrategie "Rusland als een gevaar voor ons land". Hij benadrukte wel dat de diplomatieke inspanningen moeten doorgaan, ook al zijn de jaren van 'zacht beleid' tegenover de agressie van Moskou voorbij.

De hoorzitting viel net op het moment dat de spanningen tussen Washington en Moskou zich op een hoogtepunt bevinden. Reden is de vermoedelijke chemische aanval in Syrië en Trumps dreigement met een sterke militaire reactie.