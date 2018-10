CIA-chef woont speech van Erdogan bij om de rol van Trumps bondgenoot bij de dood van Khashoggi te onderzoeken AW

23 oktober 2018

11u14

Bron: The Washington Post 1 Amerikaanse CIA-chef Gina Haspel zou vandaag de verklaring van Turks president Erdogan over de dood van Jamal Khashoggi bijwonen. Vermoedelijk zal ze de zaak zelf onderzoeken om vervolgens over één aspect verslag uit te brengen aan Amerikaans president Trump: of er voldoende materiaal voorhanden is om de betrokkenheid van de Saudische kroonprins te bewijzen.

Gina Haspel staat aan het hoofd van het Amerikaanse spionageteam en zal Erdogans verklaring bijwonen. Tijdens de toespraak zal de Turkse president onthullen wat er exact gebeurde met Saudisch journalist Jamal Kashoggi. Die bezocht het Saudisch consulaat in Istanbul op 2 oktober en keerde nooit terug. Aanvankelijk beweerden de Saudiërs dat ze niks met zijn dood te maken hadden, maar intussen bekenden ze dat Kashoggi in het consulaat stierf. Het Saudisch koningshuis ontkent echter dat het opdracht gaf om de journalist te doden.



Turkije beweert dan weer te beschikken over bewijsmateriaal dat aantoont dat de leiders van Saudi-Arabië Khashoggi lieten vermoorden. Daarom stuurt Amerikaans president Trump zijn “eigen mensen” naar Turkije. “Ik ben niet tevreden met wat ik heb gehoord”, aldus Trump. “Door ervoor te zorgen dat we onze ‘top-intelligence’ ter plaatse hebben, zal ik straks al veel meer weten.” De CIA bevestigde de reis van Gina Haspel voorlopig niet, allicht om haar veiligheid te garanderen.

Verlies van een bondgenoot

Trump maakt zich trouwens druk over andere dingen dan enkel de waarheid. Erdogan zal mogelijk details onthullen over de moord die kroonprins Mohammed bin Salman zullen schaden. Die laatste is een belangrijke bondgenoot van Trump. Om diezelfde reden beweerde een Amerikaanse functionaris alvast het audiofragment gehoord te hebben. Hij zegt dat het fragment bevestigt dat Khashoggi zijn dood het resultaat is van een uit de hand gelopen vuistgevecht. Turkse onderzoekers beweren daarentegen dat Khashoggi in stukjes werd gesneden met een bottenzaag. Eenmaal wordt aangetoond dat de gruwelijke moord in opdracht was van de Saudische kroonprins, verliest Trump een belangrijke bondgenoot.

Volg de onthullingen over de moord op Saudische journalist Khashoggi hier live.