Chrystul (19) riskeert levenslang voor dood van haar verkrachter: “Het was nochtans wettelijke zelfverdediging” Sven Van Malderen

18 december 2019

23u34

Bron: Washington Post 30 Een 19-jarig meisje riskeert in de Amerikaanse staat Wisconsin levenslang voor de dood van haar verkrachter. Randy Volar, die ook als pooier fungeerde, kreeg op 5 juni 2018 twee kogels in zijn hoofd bij hem thuis in Kenosha. Chrystul Kizer stak daarna zijn lichaam in brand en vluchtte met zijn BMW. Enkele dagen later biechtte ze de feiten op. Nu loopt haar proces.

Vier maanden voor zijn dood was Volar al eens gearresteerd op beschuldiging van kindermisbruik. De politie vond in zijn woning foto’s en filmpjes waaruit bleek dat Kizer een van zijn slachtoffers was. Om een onverklaarbare reden werd hij echter zonder borg vrijgelaten.

Volgens de openbaar aanklager handelde Kizer met voorbedachten rade. Waarom zou ze twee uur voor de feiten anders een selfie op sociale media gezet hebben met als bijschrift ‘Mijn mugshot’? Het meisje blijft er echter bij dat ze zich alleen maar verdedigd heeft. Toen ze zei dat ze die avond geen seks wilde, zou hij haar tegen de grond geduwd hebben.

Zij 16, hij 33

De twee leerden elkaar kennen via een advertentie die zij geplaatst had op Backpage.com. Die site diende toen als platform voor prostitutie en werd vorig jaar offline gehaald vanwege het grote risico op mensenhandel.

Kizer was op dat moment 16 jaar, Volar 33. De man overlaadde haar met dure cadeaus en geld, in ruil wilde hij seks. “Ik zei dat ik dat niet wilde, maar hij bleef erop hameren dat ik hem dat verschuldigd was”, legde ze in interviews met ‘The Washington Post’ uit.

Pooier

Het meisje gaf uiteindelijk toe, maar daar zou het niet bij blijven. Volar bood haar ook aan klanten aan en incasseerde zelf de opbrengsten. Toen Kizer meer afstand probeerde te nemen, werd hij kwaad. “Ik had hem uitgelegd dat ik een serieuze relatie wilde opbouwen met mijn vriend Delane Nelson. Maar als ik het contact durfde te verbreken, zou hij me vermoorden.”

Nelson wist dat Kizer in gevaar verkeerde en vertrouwde haar daarom een pistool toe. Toen ze ruzie kregen, vluchtte het meisje echter naar Volar. Mét het wapen op zak.

“Kon aanrakingen niet meer verdragen”

“Hij had pizza besteld”, doet Kizer het verhaal. “We rookten en hij vroeg of ik geen likeur wilde. Daarna kwam hij met drugs op de proppen. We keken samen naar een film, maar ik begon me steeds slechter te voelen. Hij begon mijn been aan te raken, maar ik verzette mij. Ik had er genoeg van. Ik probeerde recht te staan, maar viel op de grond. Hij kwam bovenop mij zitten en probeerde mijn jeans uit te trekken. Toen vielen de schoten. Vraag me niet hoe ik dat pistool in handen kreeg, ik herinner me enkel nog het geluid van de twee knallen.”

Of het werkelijk zo gegaan is, valt te betwijfelen. Kizer heeft immers ook tegen de politie verschillende versies opgerakeld. Zo beweerde ze eerst zelfs dat ze Volar niet kende. Later klonk het dat ze “gezien had hoe een vrouw hem neerschoot”. Uiteindelijk gaf ze toe dat zij diegene was die hem uit de weg geruimd had. “Omdat ik zijn aanrakingen niet meer kon verdragen.”

“Gevaarlijk precedent”

Rest nu nog de vraag hoe zwaar Kizer gestraft moet worden. In Wisconsin geldt de regel dat bepaalde misdaden door de vingers gezien kunnen worden als beklaagden kunnen bewijzen dat ze slachtoffer waren van mensenhandel. Maar dat geldt dus niet voor moord. “Dat zou een bijzonder gevaarlijk precedent kunnen scheppen voor andere zaken”, maakte rechter David P. Wilk al duidelijk.

Als Kizer effectief veroordeeld wordt voor moord met voorbedachten rade is levenslang de minimumstraf. Anderzijds werd vier maanden geleden in Tennessee een vrouw vervroegd vrijgelaten die gelijkaardige feiten gepleegd had. Cyntoia Brown (31) was veroordeeld tot een levenslange celstraf, maar mede onder druk van supersterren als Rihanna en Kim Kardashian mocht ze na vijftien jaar de gevangenis verlaten.