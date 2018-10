Christophe Castaner nieuwe Franse minister van Binnenlandse Zaken jv

16 oktober 2018

10u02

Bron: afp 0 De langverwachte regeringsherschikking in Frankrijk is rond. Christophe Castaner wordt de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en volgt Gérard Collomb op. Dat heeft het Elysée bekendgemaakt.

Castaner (52) was tot nu staatssecretaris bevoegd voor relaties met het parlement. Hij wordt in die functie opgevolgd door Marc Fesneau, fractievoorzitter van de partij Modem in het Franse parlement.

Castaner is een vertrouweling van de Franse president Emmanuel Macron en leidt sinds november de partij La République en Marche (LREM) van de president. Maar nu hij minister wordt, stapt hij op aan het hoofd van de presidentiële partij, liet Castaner weten. Als binnenlandminister krijgt hij Laurent Nunez, de baas van de Franse inlichtingendiensten, in steun. Nunez is aangesteld als staatssecretaris.

De benoeming van Castaner maakt deel uit van een ruimere stoelendans in de regering van premier Edouard Philippe. Didier Guillaume (59), een voormalige socialist, vervangt Stéphane Travert als minister van Landbouw. Françoise Nyssen moet als minister van Cultuur dan weer plaats ruimen voor Franck Riester (44), de leider van de partij Agir, een afscheuring van Les Républicains.

Jacqueline Gourault is benoemd aan het hoofd van een groot ministerie voor Territoriale Cohesie. Hij vervangt Jacques Mézard, die de Franse regering verlaat. Gourault krijgt Sébastien Lecornu en Julien Denormandie in steun.

President Macron heeft er geen gemakkelijke maanden op zitten. Na het schandaal rond zijn persoonlijke lijfwacht Alexandre Benalla afgelopen zomer, het onverwachte vertrek van verschillende van zijn ministers en historisch lage populariteitscijfers, hoopt Macron zijn presidentschap nieuw leven in te blazen met een herschikking van de regering.

Volgens het Elysée blijft het politieke mandaat van de nieuwe regeringsploeg hetzelfde. Ze zal “haar actie inschrijven in de continuïteit van het beleid van de regering en de kalender van de hervormingen voor de komende maanden”.

President Macron heeft er geen gemakkelijke maanden op zitten. Na het schandaal rond zijn persoonlijke lijfwacht Alexandre Benalla afgelopen zomer, het onverwachte vertrek van verschillende van zijn ministers en historisch lage populariteitscijfers, hoopt Macron zijn presidentschap nieuw leven in te blazen met een herschikking van de regering.

Volgens het Elysée blijft het politieke mandaat van de nieuwe regeringsploeg hetzelfde. Ze zal “haar actie inschrijven in de continuïteit van het beleid van de regering en de kalender van de hervormingen voor de komende maanden”.