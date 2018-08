Christine is onvruchtbaar. Om toch moeder te kunnen spelen bedenkt ze een dodelijk plan Sven Van Malderen

31 augustus 2018

17u57

Bron: 9 News; News.com.au 1 "Harteloos en door en door slecht." Betere woorden vond de rechter niet om Christine Lyons (47) te omschrijven. De kinderwens van de vrouw uit de Australische stad Bendigo was zo groot dat ze er niet beter op vond haar huisgenote Samantha Kelly te laten vermoorden. Op die manier kon ze zelf de moederrol vervullen voor de vier ukjes die alleen zouden achterblijven. Van die duivelse intenties blijft nu geen spaander meer heel: dertig jaar achter tralies, dát wordt haar toekomst.

Lyons was haar hele leven onvruchtbaar gebleven. Ze had in het verleden aan enkele vrouwen gevraagd of ze draagmoeder voor haar wilden zijn, maar niemand hapte toe.

Dan maar een drastischere oplossing, moet ze gedacht hebben. Christine woonde in die tijd samen met haar toenmalige partner Peter Arthur én haar aangetrouwde neef Ronald. Twee stevige kerels die ze moeiteloos rond haar vinger wond.

Toen ze hen vroeg om Samantha uit de weg te ruimen, stribbelden ze niet eens tegen. "Ze waren zo toegewijd aan haar dat ze haar droom wilden helpen waarmaken", klinkt het.

Eerst slaappillen, dan hamer

Een eerste moordpoging kwam er op 20 januari 2016: Christine en Ronald wilden haar vergiftigen met slaappillen, maar dat mislukte. Drie dagen later sloeg Arthur haar de kop in met een hamer. Het trio begroef haar lichaam en maakte de politie vervolgens wijs dat Samantha er in het holst van de nacht vandoor gegaan was. "Ze gebruikte drugs, mishandelde haar kinderen en wilde niet langer voor hun zorg instaan", luidde hun versie.

Na haar dood liet Christine er geen gras over groeien: de twee jongste kinderen kregen zelfs een nieuwe naam, meer bepaald diegene die ze zelf voor haar eigen kroost in gedachten had.

"Jij was het brein"

Toen het lijk van Samantha drie weken later ontdekt werd, kwam de gruwelijke waarheid snel aan het licht. Arthur pleitte schuldig voor moord en kreeg 22 jaar cel. Ronald, die naast de moordpoging ook het lichaam mee hielp begraven, kwam er vanaf met 12,5 jaar.

"Christine was duidelijk het brein achter deze berekende moord", sprak rechter Stephen Kaye. "Als jij Arthur niet zo opgehitst had, zou er niets gebeurd zijn."

De kinderen in kwestie waren tussen elf maanden en zes jaar oud. "De baby zal nooit weten wie haar moeder was. Ze heeft niet eens de kans gekregen om een band op te bouwen", klonk het.

"Had levenslang moeten zijn"

Christine ontsnapte aan een nog zwaardere straf omdat rekening gehouden werd met haar beperkte intellectuele capaciteiten. Als kind werd ze ook misbruikt, waardoor heel wat (mentale) problemen ontstaan zijn.

De broer van het slachtoffer vangt de kinderen voorlopig op. Hij is niet te spreken over de strafmaat. "Ze had levenslang moeten krijgen. Nu is het dertig jaar geworden, maar in principe kan ze na 23 jaar al vrijkomen. Ze wilde enkel haar eigen agenda verwezenlijken, Samantha kon haar gestolen worden."