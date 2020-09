Christiane K. (27) verdoofde en verstikte haar vijf kinderen in Duitse Solingen KVE

04 september 2020

16u43

Bron: Bild, Focus 122 Het Duitse gerecht heeft tijdens een persconferentie meer uitleg gegeven over de omstandigheden waarin het familiedrama in de Duitse stad Solingen plaatsvond. Vijf kinderen kwamen daarbij om het leven. Luca (8), Timo (6), Sophie (3), Leonie (2) en Melina (1) werden eerst verdoofd en nadien verstikt. Speurders vonden hen dood in bed. Moeder Christiane K. probeerde nadien zelfmoord te plegen, maar dat mislukte. Marcel (11), het zesde kind, bleef ongedeerd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Een vrouw uit Mönchengladbach belt donderdag om 13.40 uur naar de politie. Het is de oma van de kinderen. Ze vertelt dat haar dochter haar vijf kinderen heeft vermoord in een appartement in Solingen, 60 kilometer verderop. De dochter is met een zesde kind onderweg om zelfmoord te plegen, verklaart de grootmoeder.

“We zijn er meteen heen gegaan. We vonden vijf dode kinderen in het appartement ”, zegt politiewoordvoerder Stefan Weiand. Volgens een reporter van het agentschap NonstopNews hebben de hulpdiensten nog geprobeerd om de slachtoffers te reanimeren. Zij blijven getraumatiseerd achter. “Agenten en ambulanciers zijn wenend uit het huis gekomen”, verklaarden overburen Nina en Christian.

Om 13.47 uur komt er een noodoproep binnen bij de politie in Düsseldorf: tussen perron 10 en perron 11 in het centraal station heeft een vrouw zich voor de trein geworpen. De vrouw wordt ernstig gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Het gaat volgens Bild om de 27-jarige Christiane K. Ze ging met haar oudste zoon Marcel (11) naar het station van Düsseldorf waar ze hem op de trein naar Mönchengladbach zette en naar zijn oma stuurde. Daarna beging ze haar wanhoopsdaad. De jongen is ongedeerd bij zijn oma aangekomen.

Strubbelingen

Bild weet dat de vrouw haar eerste kind kreeg op haar zestiende. Een jongen. Hij kreeg de naam Marcel. Drie jaar later werd zoon Luca (8) geboren. Ze trouwde in 2013 en in 2014 kwam zoon Timo (6) ter wereld. Maar tijdens de zwangerschap waren er blijkbaar wat strubbelingen. “Eerst verlies je de liefde van je leven en dan brandt je appartement af”, schreef de moeder in april 2014 op Facebook.

In de daaropvolgende jaren werden nog drie meisjes geboren: Sophie (3), Leonie (2) en Melina (1). Maar wat de moeder ertoe heeft gebracht om deze vreselijke daad te begaan, is absoluut onduidelijk. “Over het motief kunnen we nog niets zeggen”, aldus de politiewoordvoerder.

Zelfmoordpoging echtgenoot

Eind april van dit jaar moest de politie ook al ter plaatse gaan bij Christiane K. Blijkbaar wilde haar man een zelfmoordpoging doen. De vrouw heeft dit kunnen voorkomen. De politie bood na de interventie hulp aan, maar blijkbaar werd die hulp niet aanvaard.

Het is nog onduidelijk wanneer Christiane K. ondervraagd kan worden. Gisteren was dat alleszins nog niet mogelijk. De politie heeft ondertussen wel contact met de vader van de jongere kinderen.

“Zo vreselijk vroeg uit het leven weggerukt”

De minister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen, Herbert Reul (68, CDU) reageert aangeslagen: “Het familiedrama in Solingen vervult me ​​met veel verdriet en op dit moment ben ik met mijn gedachten en gebeden bij de vijf kleine kinderen die zo vreselijk vroeg uit het leven werden gerukt.”

De burgemeester van Solingen, Tim Kurzbach (42, SPD) ging naar de plaats delict en stak een kaars aan. “Vandaag is een dag waarop we in Solingen erg verdrietig zijn omdat er iets is gebeurd dat ons diep heeft geraakt”, verklaarde hij.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site zelfmoord1813.be.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.