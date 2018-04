Christendemocraten moeten kleur bekennen over Orban na kritisch rapport Europees Parlement TT

12 april 2018

18u11

Bron: Belga 0 Het Nederlandse Europarlementslid Judith Sargentini (GroenLinks) beveelt haar collega's in de bevoegde parlementscommissie aan om te pleiten voor de activering van het beruchte artikel 7 van het Europees Verdrag tegen Hongarije, dat kan uitmonden in de opschorting van het stemrecht van Hongarije in de Europese ministerraden. Omdat over het rapport ook moet worden gestemd in de plenaire vergadering moet de Europese Volkspartij, waar de Hongaarse regerende partij Fidesz toe behoort, kleur bekennen. Valt de EVP Fidesz en premier Viktor Orban af of niet?

Het rapport van Sargentini komt er na maanden studiewerk over de situatie in Hongarije, waar Orban afgelopen zondag een derde ambtstermijn als premier in de wacht sleepte. De Nederlandse stelt vast dat de Hongaarse regering "een ware heksenjacht" voert op alles wat thuishoort in een gezond werkende democratie. "Zo werd de persvrijheid drastisch ingeperkt. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is niet langer gegarandeerd. Gerenommeerde ngo's en een universiteit worden bedreigd in hun voortbestaan. EU-subsidies worden misbruikt. De rechten van minderheden en vluchtelingen worden geschonden."

Het is voor Sargentini dan ook duidelijk: Hongarije lapt de Europese waarden van vrijheid, gelijkheid, rechtstaat en respect voor fundamentele rechten aan zijn laars. In haar rapport schrijft ze daarom dat het parlement officieel de activering van artikel 7 moet aanbevelen. Het zou de eerste stap zijn om Hongarije te dwingen weer in de pas te lopen. Deze procedure werd eerder alleen nog maar tegen Polen opgestart, waar volgens de Europese Commissie de rechtstaat met de voeten getreden wordt.

Steun van EVP nodig

In juni stemt de commissie Burgerlijke Vrijheden over de tekst van Sargentini, in september volgt de plenaire vergadering. Om het rapport goedgekeurd te krijgen, is de steun van minstens twee derden van de aanwezige parlementsleden nodig en van een absolute meerderheid van het totale aantal parlementsleden. Dat betekent concreet dat ook minstens een deel van de grootste fractie, de EVP, voor het rapport moet stemmen om het aangenomen te krijgen. Anders lijkt de kans onbestaande dat de noodzakelijke meerderheid gevonden wordt.

Meteen zet Sargentini de EVP voor het blok. Het Fidesz van Orban behoort al jaren tot de partij en afgelopen maandag feliciteerden prominente EVP'ers als Angela Merkel en Jean-Claude Juncker Orban nog met zijn verkiezingsoverwinning. Het is nog maar de vraag hoe zij zich zullen opstellen tegenover het "grondige onderzoek" naar de toestand in Hongarije.