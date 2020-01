Christelijke school VS schorst leerling (15) om regenboogtaart en regenboogtrui kv

15 januari 2020

17u42

Bron: ABC News, USA Today 1 Een christelijke privéschool in de Amerikaanse staat Kentucky heeft een vijftienjarige leerlinge geschorst wegens een foto op sociale media waarop de tiener in een regenboogtrui haar verjaardag viert met een regenboogcake.

Het nieuwe semester begon met een flinke domper voor Kayla Alford (15) die tot voor kort school liep aan de Whitefield Academy in Louisville, Kentucky. Op maandag 6 januari kreeg haar moeder Kimberly Alford immers een e-mail van de school met de boodschap dat Kayla er niet langer welkom was “wegens een post op sociale media”. In de e-mail schreef de school dat de foto “een morele houding en culturele aanvaarding aantoont die haaks staat op de overtuigingen van Whitefield Academy”.

De moeder ging bij de school in beroep, maar kreeg het deksel op de neus. “Toen ik de directeur belde om het met hem te bespreken, was ik behoorlijk emotioneel”, vertelde de vrouw gisteren aan ABC News. “Hij zei me: ‘Kim, de trui, de cake, het staat voor gay pride... Toen je die cake zag, had je dat moeten weigeren’.”





Alford had de foto van haar dochter zelf op sociale media gedeeld in december, nadat ze de verjaardag van Kayla hadden gevierd op restaurant. Ze vermoedt dat iemand de foto doorspeelde aan de school. Volgens de vrouw was de foto geen referentie naar de holebigemeenschap en is haar dochter niet lesbisch. “Ik heb gewoon het gevoel dat het een label is dat de school haar geeft. Het feit dat ik een regenboog draag, betekent niet dat ik homoseksueel ben.” Kayla draagt af en toe wel jongensachtige kledij en is heel sportief, maar de regenboogfoto betekent niets, zegt Alford. “Ze heeft niets verkeerd gedaan.”

“Schending gedragscode”

Whitefield Academy beweert dat Kayla niet alleen om het bericht op sociale media werd geschorst, maar dat ze de gedragscode van de school de voorbije jaren “talloze keren heeft overtreden”.

“Alle ouders die hun kinderen in onze privéschool inschrijven weten op voorhand dat we de leerlingen vragen om een levensstijl aan te houden die aansluit bij onze christelijke waarden”, liet de school dinsdag weten in een verklaring. “Er zijn talloze schoolopties in onze gemeenschap voor leerlingen die niet naar een christelijke school willen gaan en we wensen onze voormalige leerlinge het allerbeste terwijl ze op zoek gaat naar een leeromgeving die voor haar de juiste is.”

Kimberly Alford geeft toe dat haar dochter, die al vier jaar schoolloopt bij Alford Academy, de voorbije jaren nog twee keer in aanvaring kwam met het schoolreglement. Zo werd ze verplicht om haar haar los te laten nadat ze de zijkanten van haar hoofd had geschoren en werd ze in oktober gestraft omdat ze betrapt werd met een e-sigaret, maar sindsdien heeft haar dochter niets mispeuterd, stelt de moeder.

“Christusachtig gedrag”

De handleiding van de school stelt dat studenten geschorst kunnen worden indien hun gedrag “erg afwijkt van de richtlijnen van de school” en leerlingen moeten zich zowel op school als thuis “Christusachtig” gedragen, luidt het. Wanneer het gedrag of de thuisomgeving in strijd is met de bijbelse levensstijl van de school, bijvoorbeeld in geval van “seksuele immoraliteit, homoseksuele geaardheid of het onvermogen om de Bijbelse standaarden over wat goed en fout is aan te houden”, dan kan de school een leerling schorsen, luidt het.

Kayla voelt zich gekwetst door de schorsing, aldus Alford. “Ze voelt zich veroordeeld. Het raakt mij ook, want ik wil niet dat ze opgroeit met de gedachte dat er iets mis met haar is, enkel omdat ze haar eigen leven leidt.” Haar dochter gaat nu naar een openbare school en kan gelukkig rekenen op enorm veel steun van haar voormalige medeleerlingen, aldus de vrouw.