Christelijk kruis voortaan verplicht in overheidsgebouwen in Beieren

01 juni 2018

09u11

Bron: Belga 13 De officiële overheidsgebouwen van de zuidelijke Duitse deelstaat Beieren moeten vanaf vandaag verplicht een christelijk kruis in hun inkomhal hangen. Met deze omstreden maatregel wil de regionale regering de christelijke traditie van Beieren duidelijk maken.

Ook universiteiten, musea en theaters hebben het advies gekregen om een kruis te plaatsen. Maar in die gevallen gaat het niet om een verplichting, zo benadrukt een woordvoerster van het Beierse ministerie voor Kunsten en Wetenschappen.

De wet is een initiatief van de nieuwe Beierse premier Markus Söder van de christelijke volkspartij CSU. De regeling is er echter pas doorgekomen na een verhit politiek debat over de plaats van het christendom in de Duitse samenleving. Tegenstanders vrezen dat met de verplichting de scheiding tussen Kerk en staat vervaagt.

Politieke doeleinden

Ook vanuit onverwachte hoek kwam er kritiek op de nieuwe wet. De Beierse kardinaal Reinhard Marx hekelde de maatregel immers als een poging om het christelijke kruis aan te wenden voor politieke doeleinden. De partij CSU moet in oktober bij de regionale verkiezingen haar absolute meerderheid verdedigen. Bij de parlementsverkiezingen op nationaal niveau, in september 2017, had de partij nog heel wat stemmen verloren aan de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD).

