Chris krijgt schok van zijn leven wanneer blijkt dat zijn harnas niet aan deltavlieger is vastgemaakt Karen Van Eyken

27 november 2018

12u06

Bron: 20min.ch, Daily Mail 0 Chris Gursky is op vakantie in Zwitserland en wil voor de eerste keer gaan deltavliegen. Door een vergetelheid van de piloot wordt het een trip die voor altijd in zijn geheugen gegrift zal staan. Het harnas van de Amerikaan is niet vastgemaakt aan de deltavlieger waardoor hij moet vechten met de natuurelementen om niet te pletter te storten. Het is een ware thriller in de lucht.

De manager uit Florida staat op zijn eerste dag in het Zwitserse Interlaken te trappelen om eindelijk te doen waar hij al zo lang heeft naar uitgekeken.Wat is er mooier om van het prachtige landschap van Berner Oberland te genieten dan al zwevend met een deltavlieger, meent hij.

Maar al snel na het opstijgen blijkt dat het ondenkbare is gebeurd. Het harnas van Chris is niet vastgemaakt aan de deltavlieger. Ongezekerd zweeft de Amerikaan door de lucht. Hij klampt zich met alle macht vast. De piloot merkt de levensgevaarlijke situatie onmiddellijk op en probeert om zo snel mogelijk te landen.

Chris houdt het bijna niet meer. Hij voelt de kracht uit zijn lichaam wegvloeien. Hij kijkt angstig naar beneden en vreest dat het met hem gedaan is.

Na twee minuten en 14 seconden komt eindelijk de verlossing. De piloot zet de landing in en Chris laat los. Hij valt in het gras en breekt daarbij zijn pols. Ook een pees in zijn linkerarm blijkt gescheurd. Een kleine operatie brengt soelaas.

Wanneer hij weer op krachten is gekomen, plaatst hij een video van zijn bloedstollende avontuur online. “Het was zoals in een actiefilm, maar dan in het echt”, schrijft hij.

Waarom de Amerikaan niet gezekerd was, is nog steeds onduidelijk, maar hij wil de piloot niet de schuld geven. “De piloot heeft er alles aan gedaan om mij te redden. Hij probeerde me vast te houden en tegelijkertijd te sturen met één hand.”

Toch keert de Amerikaan na zijn hachelijke avontuur het deltavliegen niet de rug toe. “Aangezien ik niet heb kunnen genieten van mijn eerste vlucht, moet ik het zeker nog eens opnieuw doen”, besluit hij dapper.