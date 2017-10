Chris dacht dat hij verkoudheid had, nu zijn zijn benen en hand geamputeerd Sven Van Malderen

14u06

Bron: Daily Mail 0 Rv Chris Garlick houdt er de moed in, ondanks de forse tegenslag. Een simpele verkoudheid, dacht Chris Garlick in eerste instantie. Nog geen 24 uur later lag de vader van drie kinderen echter al voor zijn leven te vechten in het ziekenhuis van Newport. De massagetherapeut uit Wales verloor uiteindelijk beide benen en zijn linkerhand, aan de rechterzijde konden chirurgen enkel nog de handpalm en zijn duim redden. Boosdoener was een meningokokkenbacterie, met bloedvergiftiging tot gevolg. Twee maanden na de ingrijpende operatie kijkt de man alweer hoopvol naar de toekomst. "Ik ben dankbaar dat ik nog leef. Ik kan mijn rol als vader en echtgenoot nog vervullen."

Het was half juli toen Chris voor het eerst last begon te ondervinden. De symptomen leken op die van een verkoudheid, maar daarna ging het razendsnel van kwaad naar erger. "Op zondag kon ik mijn bed niet meer uit. We zouden normaal met de kinderen gaan zwemmen, maar dat lukte totaal niet meer. Mijn vrouw liet hen dan maar naar een film kijken."

Toen Karran wat later ging kijken hoe het met Chris was, bleek hij gloeiende koorts te hebben. In bad gaan om af te koelen, was al te veel gevraagd. "Ik kon niet meer recht blijven staan, de pijn in mijn hoofd was ondraaglijk. Dat is het laatste wat ik me herinner."

In het hospitaal werd Chris meteen aan de beademingsmachine gelegd. "Om 16 uur had hij nog tegen mij gesproken. Om 18 uur was hij bijna dood. De dokters waren me al aan het voorbereiden op het ergste", aldus Karran.

Rv

Chris moest die eerste nacht gereanimeerd worden, daarna werd hij in coma gehouden. Een bloedvergiftiging, luidde het harde verdict. "Zijn longen werkten niet meer, zijn hart dreigde het te begeven en het bloed werd niet goed rondgepompt. Een lichaam probeert van nature de belangrijkste organen te redden, maar daardoor vloeide er niet genoeg bloed meer door zijn ledematen. Na een week viel voor het eerst het woord 'amputatie'."

"Hij smeekte om zijn benen te kunnen behouden, want hij was dol op strandwandelingen. Hij vreesde dat hij nooit meer zand onder zijn voeten zou kunnen voelen", gaat Karran verder. Een keuze was er echter niet, het dode weefsel moest weg.

Op 30 augustus -net ook de tiende verjaardag van zijn dochter- vond de ingreep plaats in Swansea. Beide benen werden geamputeerd tot aan de knie, van zijn handen rest enkel nog een duim. "Ik had tegen de chirurg gezegd dat hij moest redden wat er te redden viel, dat heeft hij ook gedaan. Ik ben hem daar heel dankbaar voor", aldus Chris. "Een tekst typen of iets op een toastje smeren: het klinkt poepsimpel, maar als je dat plots niet meer kunt voel je je heel nederig."

Rv

De man herstelt sneller dan verwacht, hij heeft dan ook een duidelijk doel voor ogen. " Ik wil tijdens de kerstperiode drie dagen thuis kunnen doorbrengen, daar ben ik op gefocust. Als ik aan het revalideren ben, komt mijn woede en frustratie los. Dat is een deel van het proces."

"Een aandoening als sepsis kan heel wat menselijk leed veroorzaken, daar herinnert dit verhaal ons opnieuw aan", aldus specialist Ron Daniels. "Elke dag worden hier families door getroffen. Maar met een beetje meer voorkennis kunnen duizenden levens per jaar gered worden. Het is van cruciaal belang dat de symptomen meteen opgemerkt worden en dat dokters aan deze mogelijkheid denken. De overlevingskans daalt per uur dat geen gepaste antibiotica toegediend worden."