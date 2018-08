Chris (63) liep ooit marathon en over 4 jaar wil hij dat opnieuw doen. Zijn kine gelooft dat het kan KVDS

28 augustus 2018

12u09

Bron: Wales Online 2 Een Britse man heeft zichzelf uitgedaagd om een sportieve prestatie neer te zetten die door de meesten van ons nooit gerealiseerd zal worden. Chris Larkin (63) liep op zijn 23ste de allereerste marathon van Wales uit, maar kwam in de jaren daarop bij tot hij 235 kilogram woog. Drie jaar geleden besloot hij zijn leven om te gooien en 60 kilogram later is hij zich langzaam klaar aan het stomen voor zijn tweede marathon. En zijn kine gelooft dat het hem kan lukken.

Het was mei 1982 toen Larkin aan de start verscheen van zijn eerste marathon. Hij was 23 jaar, woog 83 kilogram en was zonder veel moeite in vorm geraakt. Larkin liep de wedstrijd uit in een tijd van 4 uur en 52 minuten, niet scherp maar ook niet slecht. Want hij háálde het.

Ongezond

Hij at vaak ongezond, maar omdat hij stevig sportte kwamen de kilo’s er niet meteen bij. Dat had hij te danken aan zijn wekelijkse squashwedstrijden, het fietsen in het weekend en zijn looptochtjes. Op zeker moment kwam dat echter op een laag pitje te staan en dat bleef niet zonder gevolgen.





“Ik werd zwaarder en zwaarder”, vertelt de man aan de Britse nieuwssite Wales Online. “In het midden van de jaren 90 werkte ik als vertegenwoordiger en at ik bijna alleen maar voedsel dat ik kocht in benzinestations. Tien jaar later ging ik de kaap van 190 kilogram voorbij.”

En dat kwam met flink wat ongemakken. Gewone dagdagelijkse activiteiten werden een foltering en hij begon te lijden aan chronische rugpijn. De enige inspanning die hij nog deed was met de wagen naar het werk rijden en zijn kantoor binnenstappen. “Ik werkte toen als designer en hoefde niet echt uit mijn stoel te komen. Na een dag achter mijn laptop reed ik gewoon weer naar huis. De enige reden dat ik onderweg stopte, was om eten af te halen.”

"Vreselijk"

In juni 2016 haalde hij zijn hoogste gewicht: 235 kilogram. “Dat was vreselijk”, vertelt de vader van twee daarover. “Ik had het gevoel dat mijn leven voorbij was. En ik besefte dat het in mijn eigen handen lag om er iets aan te doen. Ik móést er gewoon iets aan doen.”

Het was een collega die hem het ultieme zetje gaf. Audra Fellows was niet alleen leverancier bij het bedrijf waar hij werkte, ze kluste ook bij als fitnessinstructeur en erkend diëtist. Ze daagde Larkin uit: ‘als je in 3 maanden tijd 20 kilogram kunt verliezen, krijg je 100 pond (zo’n 110 euro, red.) van me’. Hij besloot het te proberen en dat was het begin van zijn nieuwe leven.

Larkin nam eerst en vooral zijn voedingsgewoonten onder de loep. Hij stopte met het eten van vettige ontbijten en ongezonde lunches in benzinestations. In de plaats kwamen onder meer kalkoen, bloemkool en rijst. En hij begon meer water te drinken. Tot 5 liter per dag.

Fitnessclub

De kilo’s vlogen eraf, maar omdat hij nog altijd het gevoel had dat hij niet echt mobiel was, besloot hij om ook te gaan sporten. In oktober vorig jaar sloot hij zich aan bij een fitnessclub, waar hij persoonlijke begeleiding kreeg. “Dat was een gigantische stap. Ik moest me plots omkleden in het openbaar en dat zou ik daarvoor nooit gedurfd hebben. Maar in een paar maanden tijd verloor ik 76 centimeter omtrek. En mijn zelfvertrouwen ging de hoogte in.”

Tot maart van dit jaar stapte de man elke dag 5 kilometer op de loopband. Hij kon daardoor zelfs voor het eerst sinds lang buiten wandelen met zijn vrouw Karen. Maar een knieblessure in april dreigde hem uit balans te brengen. De diagnose: acute artritis door zijn jarenlange overgewicht. “Ik kon mijn been niet meer strekken en als mijn kinesist op mijn knie duwde, schreeuwde ik het uit van de pijn. Ik had plots een stok nodig om te stappen en dat was enorm deprimerend.”

Zwemmen

Hij liet het hoofd echter niet hangen en besloot te gaan zwemmen. Deze zomer trok hij twee keer per dag naar het zwembad, met als doel 100 kilometer te zwemmen voor het goede doel: Running Down Dementia. Hij deed er nog 30 kilometer bij “voor de uitdaging”, nadat iemand gesuggereerd had dat hij het misschien niet zou halen. “Ze zien me er niet graag komen, want ik zwem traag en hou iedereen op, maar ik weiger de baantjes te verlaten”, lacht hij. “En ik vind het leuk.”

Intussen weegt hij nog 171 kilogram en heeft hij een nieuw doel. Nog eens zeker 60 kilogram vermageren en zichzelf in vorm krijgen om opnieuw een marathon te lopen. 40 jaar na zijn eerste. “Mijn kinesist zegt dat het mogelijk is als ik blijf vermageren en mijn knie goed verzorg”, zegt hij. “Het zal wel pas ten vroegste in 2022 zijn. Maar zou het niet geweldig zijn als ik mijn tijd uit 1982 kon verbeteren?”