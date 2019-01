Choquerende undercoverbeelden uit Pools slachthuis: experts ongerust over vlees van “doodzieke koeien” LH

28 januari 2019

13u36

Bron: The Guardian, eigen info 0 Op undercoverbeelden die de Poolse nieuwszender TVN24 afgelopen zaterdag uitzond, is te zien hoe in een slachthuis in de Poolse regio Mazovië doodzieke koeien zonder keuring geslacht werden. De choquerende beelden zijn eind december gemaakt door een reporter die drie weken in het slachthuis werkte. Experts maken zich nu ongerust over de gezondheidsrisico’s. Tachtig procent van het Poolse rundsvlees is namelijk bestemd voor export.

Op de videobeelden is te zien hoe ernstig verzwakte koeien door de slachters aan touwen het slachthuis worden binnengesleept. Volgens reportagemaker Patryk Szczepaniak werden er ook tientallen koeien met tumoren verwerkt. De slagers sneden die tumoren en zweren - bewijzen dat de koeien doodziek waren en al dagenlang op hun zij lagen - weg uit de karkassen. Dat zou allemaal ’s nachts gebeurd zijn zonder de aanwezigheid van een veearts. Nochtans schrijft de EU voor dat er een veearts moet aanwezig zijn die beslist of dieren geschikt zijn voor de slachting en consumptie. Dat gebeurde volgens Szczepaniak dus niet in het Poolse slachthuis.

Ik moest vlees als ‘veilig' markeren en het er beter doen uitzien. Het was vreselijk. Van de geur kreeg ik kotsneigingen Reportagemaker Patryk Szczepaniak

“Ik werd door mijn oversten bevolen om het vlees als ‘veilig’ te markeren en ik moest het er beter doen uitzien. Het was vreselijk, geloof me. De geur van rottend vlees deed me kotsneigingen krijgen”, aldus Szczepaniak. “Normaal moeten er veeartsen vóór, tijdens en na de slachting aanwezig zijn, maar gedurende de drie weken in het slachthuis, zag ik enkel een dierenarts die ‘s morgens papierwerk kwam doen en de koppen van de koeien inspecteerde”, zei Szczepaniak. “Op papier leek alles in orde, maar in werkelijkheid was het daar een ramp.”

Veiligheidsalarm

“Als er een bewijs is dat het vlees uit het slachthuis Polen heeft verlaten, dan kan dat leiden tot een veiligheidsalarm in Europa”, zegt expert Chris Elliot aan de Britse krant The Guardian. Elliott is een bekend professor voedselveiligheid en voorzitter van het onderzoek naar het paardenvleesschandaal, dat in 2013 het Verenigd Koninkrijk opschrikte.

Volgens cijfers van Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) voerde ons land in 2017 2.808 ton rund- en kalfsvlees in uit Polen. Of het slachthuis uit Mazovië ook exporteert naar groothandels in ons land is niet duidelijk.

“Er is een Europees waarschuwingssysteem bij mogelijk gevaar voor de voedselveiligheid. Zo kunnen alle lidstaten snel op de hoogte gebracht worden. Het zou dus aan Polen zijn om eventueel besmet vlees te traceren”, legt Liesbeth Van de Voorde, woordvoerder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), uit.

Onderzoek gestart

Paweł Jakubczak, het hoofd van de veterinaire inspectie van de regio Mazovië, zegt aan The Guardian dat de dierenarts van het slachthuis en de toezichthouder van de regio reeds ontslagen zijn en dat de politie begonnen is met een onderzoek.

