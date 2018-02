Cholera-epidemie in Oeganda: vooral Congolese vluchtelingen getroffen TK

28 februari 2018

17u00

Bron: Belga 0 In Oeganda zijn op twee weken tijd minstens 29 Congolese vluchtelingen aan cholera bezweken. Ongeveer 900 mensen zijn besmet geraakt met de infectieziekte, zei Fred Kugonza, de vertegenwoordiger van de medische dienst in het district Hoima in het Oost-Afrikaanse land.

Het district ligt aan het Albertmeer in het westen van het land. Aan de andere kant van het meer, in Congo, zijn onlangs gevechten uitgebroken tussen twee etnische groepen, waarvan volgens VN-cijfers dit jaar al 42.000 mensen over het meer naar Oeganda zijn gevlucht.

De cholera heeft zich midden februari onder de aankomende vluchtelingen verspreid, aldus Kugonza. De epidemie kon al wel ingedamd worden, zei een woordvoerster van het Rode Kruis in Oeganda. De ziekte wordt meestal door vervuild water overgedragen. Cholera veroorzaakt zware diarree en braken, en kan zonder behandeling levensgevaarlijk zijn, vooral voor kinderen, bejaarden en zieken.

Oeganda heeft meer vluchtelingen dan elk ander land in Afrika opgenomen. Van de 1,4 miljoen gevluchten zijn er 252.000 afkomstig uit Congo. Tal van milities vechten in het grondstoffenrijke Oost-Congo om het overwicht.