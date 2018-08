Cholera-epidemie in Jemen onder controle dankzij computerprogramma AW

28 augustus 2018

17u44

Bron: BBC News 0 Zo'n drietal maanden geleden brak er in Jemen opnieuw cholera uit. De VN noemden het de ergste cholera-uitbraak ter wereld, maar intussen neemt het aantal infecties af. Dankzij een computerprogramma kan men nu mogelijke uitbraken voorspellen waarna een gericht preventieprogramma geïntroduceerd wordt.

Terwijl er zich vorig jaar nog meer dan 50.000 nieuwe besmettingen op een week tijd meldden, zijn dat er nu nog maar 2.500. Dat is te danken aan een nieuw systeem of computerprogramma dat zogenaamde hotspots aanduidt. Zo weten hulpverleners in welke regio’s een nieuwe uitbraak om het hoekje loert en kunnen ze preventief handelen.



Voorspellers

Regenval, hoge temperaturen, slechte hygiënische omstandigheden en een gebrek aan kwalitatieve gezondheidszorg zijn enkele factoren die de kans op een cholera-uitbraak groter maken. Die factoren werden door enkele ingenieurs aan de West Virginia University gebundeld in één programma. Het programma houdt dus rekening met de weersvoorspellingen, de infrastructuur, bevolkingsdichtheid en andere belangrijke variabelen die het snel verspreiden van de cholerabacterie mogelijk maken. Vervolgens voorspelt het tot vier weken voor een uitbraak waar die mogelijk zal plaatsvinden.

Op die manier kunnen hulpverleners preventieve te werk gaan. Ze verdelen hygiënekits, chloortabletten en andere middelen om besmetting te voorkomen. Verder informeren ze inwoners over het mogelijke gevaar en hoe het te voorkomen. Eigenlijk is het slechts eenvoudig hygiënisch advies geven zoals handen wassen en water uit veilige bronnen halen - maar zo’n vroege voorlichting kan tienduizenden nieuwe besmettingen voorkomen.

Wat is cholera?

Cholera wordt verspreid door een bacterie: de cholerabacterie. Die bacterie verspreidt zich via water of voedsel. Eenmaal een persoon de bacterie binnenkrijgt, duurt het tot vijf dagen voordat hij ziek wordt. Symptomen zijn diarree, misselijkheid en braken. Die kosten duizenden mensen het leven bij een cholera-uitbraak zoals die in Jemen. De mensen die aan de ziekte sterven, zijn meestal al ondervoed en verzwakt. De uitdrogingsverschijnselen – een gevolg van braken en diarree – kunnen bij zulke personen binnen enkele uren tot de dood leiden.