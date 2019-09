Chodiev verdacht in Frankrijk, vrijuit in België IB

26 september 2019

04u43

Na een verhoor van drie dagen is de Bel­gisch-Oezbeekse miljardair Patokh Chodiev eind mei door de Parijse onderzoeksrechter Aude Buresi in de Kazachgate-affaire in verdenking gesteld wegens witwassen. Dat melden De Standaard, Le Vif en Le Soir.

Patokh Chodiev en zijn Kazachse kompanen Alijan Ibragimov en Aleksander Mashkevitch worden er in ons land van verdacht acties te hebben ondernomen om de afkoopwet in 2011 versneld door het parlement goedgekeurd te krijgen - een zaak die bekendraakte als Kazachgate. Zo konden ze hun vervolging afkopen in een witwaszaak die hen sinds de jaren negentig in Brussel boven het hoofd had gehangen.

Om hun zaak in België te regelen, kregen de drie in 2010 hulp van de Franse overheid. De Fransen hoopten dat Chodiev en co. konden helpen bij het afsluiten van een miljardencontract met Kazachstan voor de verkoop van Franse helikopters. Frankrijk schakelde daarom onder anderen de Franse advocate Catherine Degoul in om de Belgische juridische problemen van Chodiev te regelen. Wijlen minister van staat Armand De Decker (MR) zou in ons land op vraag van Chodiev en Degoul zijn politieke invloed hebben misbruikt om de wet snel te laten goedkeuren, onder andere met gelobby bij de toenmalige minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V).

Toch is Chodiev nu in Frankrijk in dezelfde zaak in verdenking gesteld, (nog) niet wegens corruptie, maar wel wegens witwassen. In het strafdossier is sprake van respectievelijk 800.000 en 5 miljoen euro cash die betaald zou zijn in hotels in Parijs en Zürich, in 2010 en 2011. Het geld zou in opdracht van Chodiev overhandigd zijn aan advocate Catherine Degoul en aan een vertrouweling van haar. De betaling moest gedeeltelijk dienen als honorarium voor de Franse en Belgische advocaten, maar voor een groot deel ervan is nooit een bestemmeling gevonden.

Chodiev is intussen ook in ons land verhoord, bevestigt Ignacio de la Serna, de procureur-generaal van Bergen. Dat gebeurde al op 22 juni, maar de man is na afloop niet in verdenking gesteld. Het Belgische Kazachgate-onderzoek loopt intussen op zijn laatste benen. De enige die tot vandaag in verdenking is gesteld, wegens corruptie, is wijlen minister van staat Armand de Decker. Met zijn overlijden op 12 juni lijkt het onderzoek helemaal uit te doven.