Chocolade bedreigd door klimaatopwarming

Bron: The Daily Mail, De Telegraaf 9 Thinkstock Archiefbeeld. Wetenschappers voorspellen dat er over 40 jaar geen chocolade meer zal zijn, omdat cacaoplanten het moeilijk hebben door de klimaatopwarming. Als er geen stappen ondernomen worden, zal de klimaatopwarming fatale gevolgen hebben voor de plant en bijgevolg dus ook voor de chocolade-industrie.

Cacaoplanten groeien enkel ter hoogte van de evenaar onder erg specifieke omstandigheden, zoals een hoge vochtigheidsgraad en overvloedige regenval. Volgens de US National Oceanic and Atmospheric Administration zal de temperatuur de komende 30 jaar echter 2,1 graden stijgen. Hierdoor zullen de cacaoplantages naar hogere gebieden verplaatst moeten worden, waar het kouder is.



In die hogere gebieden leven echter een heleboel wilde dieren. Landen zoals Ivoorkust en Ghana, die verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de wereldwijde chocoladeproductie, staan dus voor een dilemma: gaan ze voor het behoud van de cacaoplant of voor het behoud van de wilde dieren?

286 chocoladerepen per jaar

Volgens een onderzoek genaamd 'The destruction by chocolate' eet de gemiddelde westerse consument zo'n 286 chocoladerepen per jaar. In België ligt dat gemiddelde zelfs nog iets hoger. Om 286 repen te maken, zijn tien cacaoplanten nodig. Daaruit wordt dan cacao en cacaoboter ontgonnen, twee hoofdingrediënten van chocolade.

Doug Hawkins, een van de onderzoekers, stelt dat het tekort aan cacao de komende jaren dus al kan oplopen tot 100.000 ton, omdat de cacaolandbouw hopeloos verouderd is. „In tegenstelling tot heel wat andere landbouwtakken heeft de cacaoteelt niet kunnen profiteren van nieuwe technieken. Meer dan 90 procent van de globale productie is nog steeds in handen van kleine boeren die met verouderd materiaal werken”, zegt hij.