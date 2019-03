Chloorgas gebruikt bij aanval in Syrische stad Doema

01 maart 2019

21u44

Bron: Belga

Bij de aanval op de Syrische stad Doema in april 2018 is chloorgas gebruikt. Dat stelt het OPCW, de internationale waakhond die toeziet op het verbod op het gebruik van chemische wapens, in een finaal rapport.