Chloe (16) wordt al negen jaar gepest op school: 126 motards begeleiden haar naar schoolbal bvb

06 juli 2018

12u37

Bron: Mirror 0 De 16-jarige Britse Chloe Robson uit County Durham in Engeland wordt al sinds haar zevende gepest, waardoor ze zich waardeloos voelt. Ze was erg zenuwachtig om naar het schoolbal te gaan op het einde van dit schooljaar, wetende dat ze alle pesters opnieuw zou tegenkomen. Maar ze kreeg de volledige steun van meer dan 120 motards.

Chloe’s problemen begonnen al op de lagere school. Daar werd gespot met haar uiterlijk en de manier waarop ze praatte.

Fysiek pesten

Toen Chloe naar het middelbaar ging, stopte het pesten niet. Het escaleerde alleen maar. Ze werd daar niet meer alleen verbaal gepest, maar ook fysiek aangevallen. Meermaals werd ze geduwd en klasgenoten gooiden met spullen naar haar hoofd.

Ze heeft nog steeds geen idee waarom net zij het doelwit was. Door de pesterijen blijft ze achter met een laag zelfbeeld en zelfvertrouwen. “Door het pesten voelde ik me uitgesloten en eenzaam”, vertelt ze. “Er was niemand waarmee ik erover kon praten. Ik maakte me ook zorgen om het feit dat als iedereen het zou weten het op lange termijn slechte gevolgen voor me zou hebben.”

Bikers Against Bullies

Op het einde van dit schooljaar vond het schoolbal plaats. Chloe wilde graag gaan, maar ze was enorm zenuwachtig. Ze zou daar opnieuw oog in oog komen te staan met haar pesters. Ze was ook bang dat ze haar zelfs daar zouden beginnen pesten. “Ik was enorm zenuwachtig om naar het schoolbal te gaan en de reacties die ik ook daar zou krijgen”, aldus Chloe.

Toen haar nonkel, Grant Robson (42) dat te weten kwam, trommelde hij zijn vrienden van de motorbende 'Bikers Against Bullies' op. Hij en 126 motards twijfelden er geen moment aan om Chloe te steunen.

Schoolbal

Chloe vertelt dat het ongelooflijk was toen plots al die motorrijders kwamen opdraven om haar te steunen. “Ik schrok enorm toen ik plots het geluid van al die motors hoorde en ze allemaal tevoorschijn zag komen. Ik had echt niet verwacht dat er zoveel zouden komen, maar daardoor voelde ik me gesteund en zelfzeker.”

“Ze omringden de auto waarin ik zat en begeleidden me tot aan de ingang. Daar werd ik onthaald met een applaus van de leerkrachten en de ouders van andere leerlingen", aldus Chloe.

“Het was echt een onbeschrijfelijk moment. Mijn vrienden kwamen me allemaal tegemoet en zeiden ‘Wow, wat een entree!’.”

Dankbaarheid

Chloe gaat volgend schooljaar ‘media en fotografie’ studeren. Ze is de motards zo ontzettend dankbaar dat ze vanaf nu de social mediapagina van de motorbende zal beheren.