Chirurgen verlossen vrouw van 15 kilogram zware tumor ttr

14 maart 2019

16u51

Bron: belga 1 In de Oost-Duitse deelstaat Thüringen hebben chirurgen een 63-jarige vrouw verlost van een 15 kilogram zware tumor. De succesvolle operatie duurde vier uur, aldus een woordvoerster van het ziekenhuis in Altenburg. De patiënte stelt het naar omstandigheden goed.

De tumor had zich naast de darmen ontwikkeld, waardoor de patiënte niets meer kon eten, verklaarde hoofdarts Rigo Voigt in een mededeling. "Zelfs aan universitaire tumorcentra is een tumor van dergelijke omvang eerder zeldzaam", zei hij.



Vier chirurgen voerden de ingreep uit op de tumor, die ook de pancreas en de milt had aangetast. De vrouw was naar haar huisarts gestapt omdat ze steeds meer gewicht verloor. Uiteindelijk werd pas in een ziekenhuis de tumor opgespoord.

Voor Voigt was het al de tweede keer dat hij als hoofdarts voor algemene, viscerale, vasculaire en thoracale chirurgie met een enorme tumor werd geconfronteerd. In 2012 verwijderde hij met een operatieteam bij een 71-jarige patiënt een tumor met een diameter van 37 centimeter en een gewicht van 21 kilogram.