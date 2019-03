Chirurg vertelt emotioneel over werkdag tijdens aanslag Nieuw-Zeeland

Adib Khanafer, een vaatchirurg die in Nieuw-Zeeland woont, heeft emotioneel gereageerd over zijn werkdag tijdens de aanslag in Christchurch. Daarbij kwamen vijftig mensen om het leven toen een man het vuur opende in twee moskeeën. Khanafer vertelt onder meer over een vierjarig meisje dat zwaargewond op zijn operatietafel lag. De man slaagde erin haar letsel te verzorgen, volgens hem het “hoogtepunt in zijn carrière”.