Chipotle beschuldigde manager van diefstal van 626 dollar en moet haar nu zelf 8 miljoen uitbetalen jv

14 mei 2018

12u14

Bron: ABC News 2 De Amerikaanse keten van Mexicaanse restaurants Chipotle moet Jeanette Ortiz bijna 8 miljoen dollar betalen voor het onrechtmatig verbreken van haar contract. Chipotle had Ortiz beschuldigd van het stelen van 626 dollar, maar kon dat niet bewijzen.

In 2015 kreeg Jeanette Ortiz te horen dat ze de laan werd uitgestuurd bij Chipotle omdat ze 626 dollar (522 euro) cash zou gestolen hebben. Ortiz was toen manager van het filiaal in Fresno in de staat Californië. Haar bazen beweerden dat de diefstal op beelden van bewakingscamera's te zien was. Maar toen Ortiz vroeg naar het bewijs, zeiden ze dat ze het hadden vernietigd. Daarop spande Ortiz een rechtszaak in voor onrechtmatig ontslag.

Vorige week donderdag sprak de jury een schadevergoeding uit van 7,97 miljoen dollar of 6,65 miljoen euro, meldt de Fresno Bee. Zij oordeelden dat Ortiz (42) het slachtoffer was van een doordacht plan om haar oneervol te ontslaan, nadat ze een compensatie had aangevraagd voor een letsel aan haar pols dat volgens haar werkgerelateerd was.