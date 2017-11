Chipmaker Qualcomm wijst megabod Broadcom af Redactie

15u42

Bron: ANP, Belga 0 REUTERS De Amerikaanse chipmaker Qualcomm heeft een overnamevoorstel van Broadcom van de hand gewezen. Het ongevraagde bod van in totaal 130 miljard dollar (112 miljard euro) waar de branchegenoot vorige week mee kwam, is volgens de onderneming veel te laag.

Qualcomm, dat zelf bezig is zijn Nederlandse sectorgenoot NXP in te lijven, wijst met name op zijn sterke posities in belangrijke groeimarkten. Daarmee heeft het zijn aandeelhouders naar eigen zeggen op eigen kracht veel meer te bieden dan het bedrag dat Broadcom op tafel heeft gelegd. Bovendien verwacht Qualcomm dat de mededingingsautoriteiten moeilijk zullen doen.

Door de overname zou de grootste speler ter wereld ontstaan in de markt van draadloze chips voor onder meer smartphones. Het gaat ook om het grootste overnamegevecht ooit in de telecomsector.