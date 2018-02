Chinezen zetten nieuwe jaar in met grootse shows en zee van licht ADN

16 februari 2018

21u53

China vierde vandaag nieuwjaarsdag, waarmee het 'Jaar van de Hond' begint. Het nieuwe jaar werd op grootse wijze ingezet. En het is niet meteen gedaan met vieren: de festiviteiten gaan nog door tot 2 maart.

Volgens de Chinese dierenriem wordt 2018 het jaar van de hond. Iedereen die tijdens het nieuwe jaar geboren wordt, zou communicatief, ernstig en verantwoordelijk zijn. De wereld zal het slechter vergaan: waarzeggers voorspellen conservatisme, dalende markten, natuurrampen en internationale conflicten.

Het Lentefeest is het belangrijkste feest in China en veroorzaakt ieder jaar een heuse volksverhuizing. In de periode rond de feestdagen zullen 389 miljoen mensen met de trein en 65 miljoen mensen met het vliegtuig naar hun familie reizen om het nieuwe jaar te vieren. Maar veel Chinezen trekken er ook op uit: tijdens de feestdagen hebben zowat 6,5 miljoen mensen een reis naar het buitenland geboekt, een record.