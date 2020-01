Exclusief voor abonnees Chinezen worden gemeden, gepest en gediscrimineerd vanwege coronavirus Bob van Huet

31 januari 2020

12u24

Bron: AD.nl 0 Chinese studenten die tijdelijk niet meer naar Frankrijk hoeven te komen. Restaurants in Zuid-Korea en Japan die Chinese toeristen weren. Wereldwijd voelen Chinezen (en voor Chinezen aangeziene Aziaten) de reacties op de uitbraak van het coronavirus.

De angst voor gevaarlijke ziekten, zoals nu het coronavirus, is zo oud als de wereld. Anno 2020 wakkert de zorg om besmetting in oost en west discriminatie aan, plus uiteraard nepnieuws en wilde complottheorieën. De discriminatie treft vooral Chinezen of mensen die voor Chinees worden aangezien. In het beste geval worden ze geplaagd met flauwe grappen, maar steeds vaker is er sprake van discriminatie of belediging.

racisme

discriminatie