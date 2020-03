Chinezen steken België hart onder de riem: “Ik kan het, jij ook” Marc Coppens

21 maart 2020

14u41 348 Jerry Van Oudenhove mag dan al de laatste Belg in Wuhan zijn waar hij al zestig (60!) dagen in lockdown zit, hij volgt ook de Belgische situatie op de voet. Eerder deze week hadden we een lang gesprek met hem, een gesprek waar hij iedereen aanmoedigde om de isolatieregels zo goed mogelijk op te volgen. “Als ik het kan, dan jullie toch ook?”, was de titel boven het stuk.

Inmiddels richtte Jerry, docent Engels en Frans aan de universiteit, de Facebookgroep ‘China helps Belgium’ op. “Mijn studenten en hun families hier in China willen samen met mij de Belgen aanmoedigen in deze moeilijke dagen waarbij we moeten doorbijten om binnen te blijven”, legt hij uit. “Ze vroegen me een slogan en ik maakte van mijn uitspraak ‘Als ik het kan, kunnen jullie het ook!’ een wat kortere slagzin. Een lange reeks jonge mensen van over heel China zijn op de kar gesprongen. Ik geef jullie vandaag alvast de boodschap mee van deze twee dappere schatjes uit Xiaogan, Guangdong. Met dank aan mijn studente Suzie.”

