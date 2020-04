Chinezen geven toe: dodentol in Wuhan plots 50% hoger HR

17 april 2020

06u48

Bron: Belga 41 Het coronavirus heeft in de Chinese stad Wuhan, waar de epidemie eerst opdook, 3.869 doden gemaakt. Dat zijn er plots 1.290, of 50 procent, meer dan wat de autoriteiten in Wuhan de laatste weken communiceerden. Dat meldt de Chinese staatszender CCTV.

In een op de sociale media verspreid persbericht legt de stad uit dat op de piek van de epidemie sommige patiënten thuis overleden omdat ze niet in de ziekenhuizen opgenomen konden worden. Ze werden dus niet geteld in de officiële statistieken, die enkel rekening hielden met wie in een ziekenhuis overleed. Ook werden meldingen pas veel later doorgegeven of waren ze onvolledig, omdat medische hulpverleners en instellingen overweldigd waren door de epidemie.

Deze nieuwe cijfers brengen het totale aantal doden in China op 4.632.

Steeds meer vraagtekens

Het aantal besmettingen werd ook aangepast, maar met slechts 325 extra besmettingen, tot 50.333. In heel China gaat het dan om goed 85.000 besmettingen.

Peking zegt dat het de epidemie grotendeels ingedijkt heeft, maar in het buitenland worden alsmaar meer vraagtekens gezet bij de officiële versie die Peking verspreidt.

