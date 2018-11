Chinezen geven in luttele minuten miljarden uit op Singles Day avh

11 november 2018

08u36

Bron: Belga 0 In de eerste twee minuten van Singles Day - het grootste shopping event van het jaar in China - heeft internetreus Alibaba 1,44 miljard dollar (1,27 miljard euro) omgezet. Daarmee is het bedrijf op weg om het record van vorig jaar te breken.

Op 11 november vieren de Chinezen Singles Day of vrijgezellendag, een feestdag voor alle vrijgezellen. Het feest ontstond in de jaren negentig in studentenmilieus, als tegengewicht voor Valentijn. Tot Alibaba er het grootste winkelevent van het jaar van maakte en de dag een excuus is geworden om ongegeneerd online te winkelen.

De eerste twee minuten na middernacht verkocht Alibaba op webshop Tmall 1,44 miljard dollar. Producten van Xiaomi, Apple en Dyson werden het meest verkocht. Na negen uur stond de teller voor Alibaba op 18 miljard dollar: drie miljard dollar meer dan een jaar eerder. Alibaba is dus goed op weg om het winkelrecord van vorig jaar - 25,4 miljard dollar - te verbreken.

De cijfers wijzen er op dat de Chinese consument niet meteen wakker ligt van de handelsoorlog tussen China en de VS, waar voor werd gevreesd bij analisten.

Singles Day is uitgegroeid tot het grootste onlinewinkelevenement ter wereld, groter dan de Amerikaanse winkeldagen Black Friday en Cyber Monday samen.