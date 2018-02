Chinezen eisen "strenge straf" voor man die duim van 2.000 jaar oude terracottasoldaat stal jv

19 februari 2018

14u50

De Chinese autoriteiten hebben aan de Amerikanen een "strenge straf" geëist voor de vermoedelijke dief van een duim die bij een 2.000 jaar oude terracottasoldaat hoorde. Het beeld was voor een tentoonstelling uitgeleend aan het Franklin Institute in Philadelphia. Waarde: 4,5 miljoen dollar of 3,6 miljoen euro.

Het beroemde Terracottaleger bestaat in totaal uit 8.000 soldatenbeelden en is een van de belangrijkste archeologische vondsten in China. De krijgers uit aardewerk werden begraven naast Qin Shi Huang, de eerste keizer van China, die in 210 vóór Christus stierf. Het leger moest de keizer beschermen in het hiernamaals. Het werd in 1974 opgegraven, nadat Chinese boeren erop waren gebotst.

China leende onlangs tien van die beelden uit aan de VS voor de exhibitie Terracotta Warriors of the First Emperor in het Franklin Institute in Philadelphia. Op 21 december vond daar een lelijke truienparty plaats, waar ook de 24-jarige Michael Rohana aanwezig was. De man ging rond 21u15 de expositieruimte binnen, die toen gesloten was. Rohana loodste zich een weg met de zaklamp van zijn smartphone en maakte een selfie met een van de terracottasoldaten. Hij legde vervolgens zijn hand op de linkerhand van het beeld en brak "iets" af. Hij stak het stuk in zijn broekzak. Rohana zou er op zijn Snapchat ook mee uitgepakt hebben, volgens een vriend van hem.

Het museum ontdekte de diefstal op 8 januari. De FBI kon vijf dagen later dankzij de videobeelden van de bewakingscamera's de dader opsporen. Rohana bekende dat hij de ontbrekende duim in een lade van het bureau in zijn slaapkamer had verstopt. Hij werd aangehouden maar daarna weer vrijgelaten, nadat hij zijn paspoort had ingeleverd en de borg van 15.000 dollar had betaald.

Wu Haiyun, overheidsdirecteur van het Shaanxi Cultural Heritage Promotion Centre dat de beelden uitleende, verweet vandaag het Amerikaanse Franklin Institute in zware termen "nalatig" te zijn geweest met de beelden. "We vragen de VS de dader streng te straffen, we hebben een serieus protest bij hen ingediend," zei Wu Haiyun. Hij voegde eraan toe dat twee Chinese experts de schade zullen komen opmeten en dat China daarna de herstellingskosten zal terugvorderen van het museum. Dat beweert dat de aangezochte beveiligingsfirma die bewuste avond niet de standaardprocedures had gevolgd. De tentoonstelling loopt nog tot vier maart.